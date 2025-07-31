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Туристы отменили часть броней в отелях на Камчатке после землетрясения
Туристы отменили часть броней в отелях на Камчатке после землетрясения - 31.07.2025, ПРАЙМ
Туристы отменили часть броней в отелях на Камчатке после землетрясения
Туристы отменили часть броней в отелях на Камчатке после землетрясения, у туроператоров аннуляции туров также есть, но единичные, сообщили журналистам в... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T11:35+0300
2025-07-31T11:35+0300
2025-07-31T11:35+0300
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Туристы отменили часть броней в отелях на Камчатке после землетрясения, у туроператоров аннуляции туров также есть, но единичные, сообщили журналистам в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). "После произошедшего на Камчатке сильного землетрясения в отелях региона отменена часть броней. У туроператоров аннуляции туров также есть, но единичные", - сообщили в РСТ со ссылкой на председателя Ассоциации туриндустрии Камчатки Ирину Седову. "В целом туркомпании региона работают в штатном режиме, так как жертв и пострадавших нет, как и серьезных разрушений. Программы туров корректируются с учетом последствий стихийного бедствия", - заключила Седова. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. Подземные толчки силой до восьми баллов ощущались и на Северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором был также введен режим чрезвычайной ситуации. Во время землетрясения на Камчатке один человек получил травму в аэропорту.
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туризм, бизнес, россия, камчатка, российский союз туриндустрии
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, КАМЧАТКА, Российский союз туриндустрии
Туристы отменили часть броней в отелях на Камчатке после землетрясения
РСТ: туристы отменили часть броней в отелях на Камчатке после землетрясения
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Туристы отменили часть броней в отелях на Камчатке после землетрясения, у туроператоров аннуляции туров также есть, но единичные, сообщили журналистам в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).
"После произошедшего на Камчатке сильного землетрясения в отелях региона отменена часть броней. У туроператоров аннуляции туров также есть, но единичные", - сообщили в РСТ со ссылкой на председателя Ассоциации туриндустрии Камчатки Ирину Седову.
"В целом туркомпании региона работают в штатном режиме, так как жертв и пострадавших нет, как и серьезных разрушений. Программы туров корректируются с учетом последствий стихийного бедствия", - заключила Седова.
В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. Подземные толчки силой до восьми баллов ощущались и на Северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором был также введен режим чрезвычайной ситуации. Во время землетрясения на Камчатке один человек получил травму в аэропорту.
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