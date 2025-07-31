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Путин подписал закон о кредитных каникулах для МСП и самозанятых - 31.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250731/kanikuly-860168609.html
Путин подписал закон о кредитных каникулах для МСП и самозанятых
Путин подписал закон о кредитных каникулах для МСП и самозанятых - 31.07.2025, ПРАЙМ
Путин подписал закон о кредитных каникулах для МСП и самозанятых
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) и самозанятым гражданам раз в пять лет брать... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T15:10+0300
2025-07-31T15:10+0300
экономика
банки
финансы
владимир путин
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) и самозанятым гражданам раз в пять лет брать кредитные каникулы, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Он предоставляет субъектам МСП, а также самозанятым (в период проведения эксперимента по установлению спецрежима "Налог на профессиональный доход") право раз в пять лет потребовать у кредитора кредитные каникулы на срок до шести месяцев. Под кредиторами понимаются кредитные и микрофинансовые организации (МФО), а также госкорпорация ВЭБ.РФ. Причем право на кредитные каникулы не связано ни с ухудшением финансового положения заемщика, ни с необходимостью поддержки отдельных отраслей экономики. Проценты во время каникул продолжат начисляться на условиях, предусмотренных в договоре кредита (займа). При этом закон предусматривает ряд исключений. Так, кредитные каникулы не будут предоставляться по договорам кредита (займа), заключенным с несколькими кредиторами или заемщиками (в том числе по синдицированным кредитам и займам); а также по займам, выданным МФО - субъектами МСП, некоммерческими или государственными МФО. Льготный период не будет предоставляться и в случаях, когда предмет залога в обеспечение обязательств заемщика по кредиту (займу) является и предметом предшествующего или последующего залога. Действие закона не будет распространяться и на кредиты (займы) субъектам МСП, которым не может оказываться господдержка. Речь идет о кредитных и страховых организациях, негосударственных пенсионных и инвестиционных фондах, профучастниках рынка ценных бумаг, ломбардах; участниках соглашений о разделе продукции; предпринимателях в сфере игорного бизнеса; нерезидентах РФ (за исключением случаев, предусмотренных международными договорами РФ). Максимальный размер кредита (займа), по которому заемщик вправе потребовать кредитные каникулы, должно будет установить правительство РФ. До его установления такой предельный размер для микропредприятий составит 60 миллионов рублей, для малых предприятий - 400 миллионов рублей, для средних предприятий - 1 миллиард рублей, для самозанятых – 10 миллионов рублей. Эти изменения, как отмечалось в пояснительной записке, позволят снизить риски дефолтов заемщиков - субъектов МСП и физлиц-самозанятых, а также уменьшить риски для финансовой устойчивости кредиторов. Закон вступает в силу с 1 октября 2025 года и будет распространяться на правоотношения, возникшие из договоров кредита (займа), заключенных с 1 марта 2024 года, то есть иметь обратную силу.
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банки, финансы, владимир путин, мсп, вэб
Экономика, Банки, Финансы, Владимир Путин, МСП, ВЭБ
15:10 31.07.2025
 
Путин подписал закон о кредитных каникулах для МСП и самозанятых

Путин подписал закон, позволяющий МСП и самозанятым брать кредитные каникулы

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкIV Евразийский экономический форум в Минске
IV Евразийский экономический форум в Минске - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) и самозанятым гражданам раз в пять лет брать кредитные каникулы, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Он предоставляет субъектам МСП, а также самозанятым (в период проведения эксперимента по установлению спецрежима "Налог на профессиональный доход") право раз в пять лет потребовать у кредитора кредитные каникулы на срок до шести месяцев. Под кредиторами понимаются кредитные и микрофинансовые организации (МФО), а также госкорпорация ВЭБ.РФ.
Причем право на кредитные каникулы не связано ни с ухудшением финансового положения заемщика, ни с необходимостью поддержки отдельных отраслей экономики. Проценты во время каникул продолжат начисляться на условиях, предусмотренных в договоре кредита (займа).
При этом закон предусматривает ряд исключений. Так, кредитные каникулы не будут предоставляться по договорам кредита (займа), заключенным с несколькими кредиторами или заемщиками (в том числе по синдицированным кредитам и займам); а также по займам, выданным МФО - субъектами МСП, некоммерческими или государственными МФО.
Льготный период не будет предоставляться и в случаях, когда предмет залога в обеспечение обязательств заемщика по кредиту (займу) является и предметом предшествующего или последующего залога.
Действие закона не будет распространяться и на кредиты (займы) субъектам МСП, которым не может оказываться господдержка. Речь идет о кредитных и страховых организациях, негосударственных пенсионных и инвестиционных фондах, профучастниках рынка ценных бумаг, ломбардах; участниках соглашений о разделе продукции; предпринимателях в сфере игорного бизнеса; нерезидентах РФ (за исключением случаев, предусмотренных международными договорами РФ).
Максимальный размер кредита (займа), по которому заемщик вправе потребовать кредитные каникулы, должно будет установить правительство РФ. До его установления такой предельный размер для микропредприятий составит 60 миллионов рублей, для малых предприятий - 400 миллионов рублей, для средних предприятий - 1 миллиард рублей, для самозанятых – 10 миллионов рублей.
Эти изменения, как отмечалось в пояснительной записке, позволят снизить риски дефолтов заемщиков - субъектов МСП и физлиц-самозанятых, а также уменьшить риски для финансовой устойчивости кредиторов.
Закон вступает в силу с 1 октября 2025 года и будет распространяться на правоотношения, возникшие из договоров кредита (займа), заключенных с 1 марта 2024 года, то есть иметь обратную силу.
Флаг России - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2025
Число МСП в сфере туризма в России за первое полугодие выросло на 5 тысяч
16 июля, 11:32
 
ЭкономикаБанкиФинансыВладимир ПутинМСПВЭБ
 
 
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