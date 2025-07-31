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Казахстан начал строительство угольной ТЭЦ без участия России
Казахстан начал строительство угольной ТЭЦ без участия России - 31.07.2025, ПРАЙМ
Казахстан начал строительство угольной ТЭЦ без участия России
Казахстанский энергетический холдинг "Самрук-Энерго" начал строительство угольной ТЭЦ в Кокшетау без участия России, но не исключает возможности партнерства на... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T10:34+0300
2025-07-31T10:34+0300
2025-07-31T10:34+0300
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АЛМА-АТА, 31 июл - ПРАЙМ. Казахстанский энергетический холдинг "Самрук-Энерго" начал строительство угольной ТЭЦ в Кокшетау без участия России, но не исключает возможности партнерства на последующих этапах, если российская сторона предложит финансирование, заявил первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр. Казахстан и Россия в 2024 подписали межправительственное соглашение о строительстве угольных ТЭЦ в трех областных центрах республики - Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорске. Сторонами определены уполномоченные организации в лице ООО "Интер РАО-Экспорт" и АО "Самрук-Энерго". "Начали активную фазу строительства Кокшетауской ТЭЦ. Заказчиком выступает компания "Самрук- Энерго". Тоже самое будет со станциями в Семее и Усть-Каменогорске. Если мы получим предложение от российских коллег по финансированию, то "Самрук-Энерго" может выбрать их в партнеры, здесь никаких препятствий не будет", - сказал Скляр на брифинге в Астане.
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Энергетика, КАЗАХСТАН, РОССИЯ, ТЭЦ
Казахстан начал строительство угольной ТЭЦ без участия России
Скляр: Казахстан начал строительство ТЭЦ без участия РФ, но открыт к сотрудничеству
АЛМА-АТА, 31 июл - ПРАЙМ. Казахстанский энергетический холдинг "Самрук-Энерго" начал строительство угольной ТЭЦ в Кокшетау без участия России, но не исключает возможности партнерства на последующих этапах, если российская сторона предложит финансирование, заявил первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр.
Казахстан и Россия в 2024 подписали межправительственное соглашение о строительстве угольных ТЭЦ в трех областных центрах республики - Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорске. Сторонами определены уполномоченные организации в лице ООО "Интер РАО-Экспорт" и АО "Самрук-Энерго".
"Начали активную фазу строительства Кокшетауской ТЭЦ. Заказчиком выступает компания "Самрук- Энерго". Тоже самое будет со станциями в Семее и Усть-Каменогорске. Если мы получим предложение от российских коллег по финансированию, то "Самрук-Энерго" может выбрать их в партнеры, здесь никаких препятствий не будет", - сказал Скляр на брифинге в Астане.
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