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Казахстан начал строительство угольной ТЭЦ без участия России

Казахстан начал строительство угольной ТЭЦ без участия России - 31.07.2025, ПРАЙМ

Казахстан начал строительство угольной ТЭЦ без участия России

Казахстанский энергетический холдинг "Самрук-Энерго" начал строительство угольной ТЭЦ в Кокшетау без участия России, но не исключает возможности партнерства на... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T10:34+0300

2025-07-31T10:34+0300

2025-07-31T10:34+0300

энергетика

казахстан

россия

тэц

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АЛМА-АТА, 31 июл - ПРАЙМ. Казахстанский энергетический холдинг "Самрук-Энерго" начал строительство угольной ТЭЦ в Кокшетау без участия России, но не исключает возможности партнерства на последующих этапах, если российская сторона предложит финансирование, заявил первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр. Казахстан и Россия в 2024 подписали межправительственное соглашение о строительстве угольных ТЭЦ в трех областных центрах республики - Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорске. Сторонами определены уполномоченные организации в лице ООО "Интер РАО-Экспорт" и АО "Самрук-Энерго". "Начали активную фазу строительства Кокшетауской ТЭЦ. Заказчиком выступает компания "Самрук- Энерго". Тоже самое будет со станциями в Семее и Усть-Каменогорске. Если мы получим предложение от российских коллег по финансированию, то "Самрук-Энерго" может выбрать их в партнеры, здесь никаких препятствий не будет", - сказал Скляр на брифинге в Астане.

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казахстан, россия, тэц