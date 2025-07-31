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В Казани вычислили оптимальное количество ветеринаров для сельских районов

В Казани вычислили оптимальное количество ветеринаров для сельских районов - 31.07.2025, ПРАЙМ

В Казани вычислили оптимальное количество ветеринаров для сельских районов

Ученые из Казани вывели формулу, с помощью которой можно высчитать оптимальное количество ветеринаров для сельских районов, где с ними наблюдаются кадровые... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T06:00+0300

2025-07-31T06:00+0300

2025-07-31T06:00+0300

общество

экономика

казань

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Ученые из Казани вывели формулу, с помощью которой можно высчитать оптимальное количество ветеринаров для сельских районов, где с ними наблюдаются кадровые проблемы, сообщили РИА Новости в Казанском государственном аграрном университете (Казанский ГАУ). "До сих пор руководители районов назначали штат ветеринаров интуитивно, не зная точно, сколько специалистов реально нужно. Одни территории страдают от нехватки кадров, другие тратят бюджет на лишний персонал. Новая методика позволяет рассчитать оптимальное количество ветврачей исходя из поголовья животных", - говорится в сообщении университета. Также поясняется, что формула учитывает количество скота и время, которое ветеринар тратит на каждый вид животных за год. В основе расчета - годовой фонд рабочего времени специалиста и нормы труда для разных ветеринарных процедур. "Исследователи подсчитали, сколько времени тратят ветеринары на разные виды работ. Оказалось, что 89% всего рабочего времени уходит на обслуживание крупного рогатого скота. Это логично - коровы и быки требуют больше внимания, чем другие животные. На втором месте птица - 2,7% времени, на третьем овцы и козы - 2,5%", - рассказали в университете Четверть всего рабочего времени ветеринары тратят на профилактические мероприятия. Больше половины из них занимают диагностические исследования и еще 38% - вакцинация. "Разработанная методика решает важную практическую задачу. Любой сельский район России теперь может рассчитать точную потребность в ветеринарных кадрах, основываясь на реальном поголовье животных и научных нормах труда. Это позволит избежать как нехватки специалистов, так и неоправданных бюджетных трат", - подытожили ученые.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , казань