https://1prime.ru/20250731/khakery-860170823.html

"Не случайно". Вскрылась истинная цель атаки хакеров на "Аэрофлот"

"Не случайно". Вскрылась истинная цель атаки хакеров на "Аэрофлот" - 31.07.2025, ПРАЙМ

"Не случайно". Вскрылась истинная цель атаки хакеров на "Аэрофлот"

Хакеры проявляют особый интерес к организациям, которые работают с большими объемами персональных и сервисных данных. Об этом в беседе с информагентством РИАМО... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T15:32+0300

2025-07-31T15:32+0300

2025-07-31T15:34+0300

происшествия

аэрофлот

кибератаки

персональные данные

экспертное мнение

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Хакеры проявляют особый интерес к организациям, которые работают с большими объемами персональных и сервисных данных. Об этом в беседе с информагентством РИАМО сообщил глава компании "Кибербастион" Владислав Кокунцыков.Он выразил уверенность, что недавние кибератаки на "Аэрофлот", "Почту России" или крупные аптечные сети далеко не случайны. Хакеры, по его словам, целенаправленно атакуют организации, обладающие масштабными цифровыми инфраструктурами, которые работают с большими объемами персональных и сервисных данных.Киберпреступники проявляют повышенный интерес к такого рода организациям в связи с их ролью в повседневной жизни граждан и потенциальной ценностью хранящихся в этих компаниях данных. Именно по этой причине, указанные организации часто попадают в зону особого внимания злоумышленников, отметил эксперт.Недавно киберпреступники атаковали внутреннюю IT-инфраструктуру "Аэрофлота", в связи с чем авиакомпания была вынуждена отменить десятки рейсов. Как заявили хакеры, им удалось уничтожить свыше семи тысяч серверов "Аэрофлота" и похитить 20 терабайт данных.Вслед за "Аэрофлотом" сбои произошли в информационных системах "Почты России", компании ROSTIC'S, клиники "Семейный доктор", сетей аптек "Столичка" и "Неофарм" и др.

https://1prime.ru/20250731/roskomnadzor-860169041.html

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аэрофлот, кибератаки, персональные данные, экспертное мнение