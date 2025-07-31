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В ХАМАС назвали условия для возобновления переговоров - 31.07.2025, ПРАЙМ
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В ХАМАС назвали условия для возобновления переговоров
В ХАМАС назвали условия для возобновления переговоров - 31.07.2025, ПРАЙМ
В ХАМАС назвали условия для возобновления переговоров
Палестинское движение ХАМАС заявило, что готово к возобновлению переговоров о прекращении огня после завершения гуманитарного кризиса и голода в секторе Газа. | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T23:49+0300
2025-07-31T23:49+0300
политика
хамас
переговоры
газа
голод
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КАИР, 31 июл - ПРАЙМ. Палестинское движение ХАМАС заявило, что готово к возобновлению переговоров о прекращении огня после завершения гуманитарного кризиса и голода в секторе Газа. "Движение подчеркивает готовность немедленно возобновить переговоры после поступления помощи тем, кто ее заслуживает, и завершения гуманитарного кризиса и голода в Газе", - говорится в заявлении ХАМАС. Движение подчеркнуло, что продолжение переговоров в условиях голода выглядит бессмысленным и бесполезным. На прошлой неделе США и Израиль отозвали свои делегации из Дохи, где проходил раунд переговоров о прекращении огня в секторе Газа, после получения ответа ХАМАС по предложенному соглашению о перемирии и освобождении заложников. По словам спецпосланника США Стива Уиткоффа, ответ ХАМАС "не свидетельствует" о стремлении к достижению сделки о прекращении огня в полуэксклаве. ХАМАС заявило, что удивлено негативными заявлениями американского эмиссара о позиции движения, подчеркнув свое стремление преодолеть все препятствия. Египет и Катар в совместном заявлении сообщили, что некоторый прогресс был достигнут в ходе последнего раунда переговоров о прекращении огня в секторе Газа между ХАМАС и Израилем.
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хамас, переговоры, газа, голод
Политика, ХАМАС, переговоры, Газа, голод
23:49 31.07.2025
 
В ХАМАС назвали условия для возобновления переговоров

ХАМАС: движение готово к вернуться к переговорам после прекращения голода в Газе

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкОбстановка в израильском городе Ашкелон
Обстановка в израильском городе Ашкелон - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости . Стрингер
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КАИР, 31 июл - ПРАЙМ. Палестинское движение ХАМАС заявило, что готово к возобновлению переговоров о прекращении огня после завершения гуманитарного кризиса и голода в секторе Газа.
"Движение подчеркивает готовность немедленно возобновить переговоры после поступления помощи тем, кто ее заслуживает, и завершения гуманитарного кризиса и голода в Газе", - говорится в заявлении ХАМАС.
Движение подчеркнуло, что продолжение переговоров в условиях голода выглядит бессмысленным и бесполезным.
На прошлой неделе США и Израиль отозвали свои делегации из Дохи, где проходил раунд переговоров о прекращении огня в секторе Газа, после получения ответа ХАМАС по предложенному соглашению о перемирии и освобождении заложников. По словам спецпосланника США Стива Уиткоффа, ответ ХАМАС "не свидетельствует" о стремлении к достижению сделки о прекращении огня в полуэксклаве. ХАМАС заявило, что удивлено негативными заявлениями американского эмиссара о позиции движения, подчеркнув свое стремление преодолеть все препятствия.
Египет и Катар в совместном заявлении сообщили, что некоторый прогресс был достигнут в ходе последнего раунда переговоров о прекращении огня в секторе Газа между ХАМАС и Израилем.
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ПолитикаХАМАСпереговорыГазаголод
 
 
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