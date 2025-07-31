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Китай готовит самую крупную за 9 лет в Европе сделку-поглощение, пишет FT

Китай готовит самую крупную за 9 лет в Европе сделку-поглощение, пишет FT - 31.07.2025, ПРАЙМ

Китай готовит самую крупную за 9 лет в Европе сделку-поглощение, пишет FT

Платформа электронной коммерции JD.com выдвинула предложение о поглощении немецкой розничной компании в сфере бытовой электроники Ceconomy примерно за 2,2... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T18:27+0300

2025-07-31T18:27+0300

2025-07-31T18:27+0300

экономика

китай

сделка

германия

поглощение бизнеса

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Платформа электронной коммерции JD.com выдвинула предложение о поглощении немецкой розничной компании в сфере бытовой электроники Ceconomy примерно за 2,2 миллиарда евро, следует из пресс-релиза JD. Это станет первой за девять лет крупной сделкой Китая в Европе, сообщает газета Financial Times. "JD.com Inc. ведущий поставщик технологий и услуг, основанный на цепочке поставок, сегодня объявил о своем решении сделать добровольное публичное предложение о поглощении через полностью принадлежащую дочернюю компанию Jingdong Holding Germany GmbH всем акционерам Ceconomy AG, материнской компании ведущих европейских розничных магазинов потребительской электроники MediaMarkt Saturn, приобрести все выпущенные и выпущенные акции на предъявителя в Ceconomy за денежное вознаграждение в размере 4,6 евро за акцию", - говорится в релизе JD. Как передает газета Financial Times, поглощение JD немецкой Ceconomy станет первой крупномасштабной сделкой Китая в Европе за девять лет. "Предлагаемая сделка ознаменует редкое возвращение крупномасштабных китайских сделок в Европу, которые резко снизились с пика в 2016 году", - сообщает издание. Завершение сделки по поглощению ожидается в первом полугодии 2026 года при соблюдении обычных предварительных условий, которые также включают в себя прямые иностранные инвестиции, разрешение на получение иностранных субсидий и контроль за слияниями. "Учитывая постоянно изменяющиеся ожидания клиентов и динамику рынка, стоять на месте не представляется возможным. В ближайшие годы мы не просто хотим идти в ногу с трансформацией розничной торговли в Европе - мы хотим продолжать лидировать в ней. JD.com - подходящий партнер для этого", - приводит JD заявление генерального директора Ceconomy Кай-Ульрих Дайсснера (Kai-Ulrich Deissner). Помимо этого, компании заключили инвестиционное соглашение, которое, как отмечается в релизе, нацелено на стимулирование роста Ceconomy и ее становление в качестве ведущей многоканальной платформой по продаже бытовой электроники в Европе. Также отмечается, что немецкая компания по-прежнему останется самостоятельным предприятием в Европе с локальным независимым набором технологических инструментов для разработок. Никаких изменений в кадровом составе, трудовых договорах и местоположении офисов не планируется, подчеркивается в релизе. Ceconomy - розничная компания в сфере бытовой электроники. На конец сентября 2024 года продукция компании присутствовала в более тысячи магазинов в Европе. Штат Ceconomy по состоянию на осень предыдущего года насчитывал более 50 тысяч сотрудников. JD.com - один из ведущих поставщиков услуг и технологий на основе производственно-сбытовых цепочек. В настоящее время компания осуществляет продукцию через десять ключевых торговых хабов, включая Японию, Южную Корею, Сингапур, Таиланд, Малайзию, Вьетнам, Камбоджу, США, Австралию. JD обеспечивает трансграничную торговлю в 37 странах.

https://1prime.ru/20250730/tramp-860134719.html

китай

германия

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

китай, сделка, германия, поглощение бизнеса