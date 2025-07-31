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Южная Корея вложит $150 миллиардов в США в судостроение
Южная Корея вложит $150 миллиардов в США в судостроение - 31.07.2025, ПРАЙМ
Южная Корея вложит $150 миллиардов в США в судостроение
Южная Корея вложит 150 миллиардов долларов инвестиций в США в судостроение, будет создан специализированный фонд сотрудничества, заявил президент Республики... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T04:57+0300
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СЕУЛ, 31 июл - ПРАЙМ. Южная Корея вложит 150 миллиардов долларов инвестиций в США в судостроение, будет создан специализированный фонд сотрудничества, заявил президент Республики Корея Ли Чжэ Мён.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о подписании торгового соглашения с Южной Кореей, по условиям которого южнокорейская сторона обязуется вложить 350 миллиардов долларов в американские проекты и закупить энергоносители, включая сжиженный природный газ, на 100 миллиардов долларов.
"Особенно стоит отметить, что из этой суммы 150 миллиардов долларов выделены на специализированный фонд сотрудничества в судостроении, что станет надежной опорой для выхода наших компаний на американский рынок судостроения", - написал Ли Чжэ Мён на своей странице в Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).
Как отметил на брифинге старший секретарь президента по политике Ким Ён Бом, инвестиционный фонд охватывает весь экосистемный цикл судостроения: проектирование, строительство, обслуживание (MRO) и судовое оборудование. Он будет направлен на конкретные проекты, исходя из потребностей корейских компаний.
"Особые ожидания связаны с тем, что объединение мирового лидерства корейских компаний в судостроении и сильных сторон американских компаний в области программного обеспечения позволит достичь синергии в таких передовых направлениях, как автономное судоходство", - пояснил чиновник.
Уточняется, что оставшиеся 200 из 350 миллиардов долларов пойдут в инвестиционный фонд в области полупроводников, атомной энергетики, аккумуляторов и биотехнологий - отраслей, где южнокорейские компании обладают высокой конкурентоспособностью.
"С учетом сфер инвестирования из указанных фондов, наши компании с высокой долей вероятности смогут участвовать в них как стратегические партнеры, и это станет отличной возможностью для выхода на рынок США", - подчеркнул Ким Ён Бом.
Он добавил, что для минимизации рисков в управлении фондами ответственность за реализацию проектов берет на себя правительство США. Инвестиции будут направлены "исключительно в экономически обоснованные проекты".
Ранее сообщалось, что по соглашению к товарам из Южной Кореи в США, включая автомобили, будет применяться тариф в размере 15%, вместо запланированных с 1 августа 25%, тогда как американские поставщики получат беспошлинный доступ. Стороны также договорились о полном открытии южнокорейского рынка для американских товаров, включая автомобильную технику (легковые и грузовые автомобили) и сельхозпродукцию.
По словам Трампа, в ближайшие две недели президент Южной Кореи посетит Белый дом.
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Экономика, Мировая экономика, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, США, РФ, Дональд Трамп, Facebook
Южная Корея вложит $150 миллиардов в США в судостроение
Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён: Южная Корея вложит $150 миллиардов в США в судостроение
СЕУЛ, 31 июл - ПРАЙМ. Южная Корея вложит 150 миллиардов долларов инвестиций в США в судостроение, будет создан специализированный фонд сотрудничества, заявил президент Республики Корея Ли Чжэ Мён.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о подписании торгового соглашения с Южной Кореей, по условиям которого южнокорейская сторона обязуется вложить 350 миллиардов долларов в американские проекты и закупить энергоносители, включая сжиженный природный газ, на 100 миллиардов долларов.
"Особенно стоит отметить, что из этой суммы 150 миллиардов долларов выделены на специализированный фонд сотрудничества в судостроении, что станет надежной опорой для выхода наших компаний на американский рынок судостроения", - написал Ли Чжэ Мён на своей странице в Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).
Как отметил на брифинге старший секретарь президента по политике Ким Ён Бом, инвестиционный фонд охватывает весь экосистемный цикл судостроения: проектирование, строительство, обслуживание (MRO) и судовое оборудование. Он будет направлен на конкретные проекты, исходя из потребностей корейских компаний.
"Особые ожидания связаны с тем, что объединение мирового лидерства корейских компаний в судостроении и сильных сторон американских компаний в области программного обеспечения позволит достичь синергии в таких передовых направлениях, как автономное судоходство", - пояснил чиновник.
Уточняется, что оставшиеся 200 из 350 миллиардов долларов пойдут в инвестиционный фонд в области полупроводников, атомной энергетики, аккумуляторов и биотехнологий - отраслей, где южнокорейские компании обладают высокой конкурентоспособностью.
"С учетом сфер инвестирования из указанных фондов, наши компании с высокой долей вероятности смогут участвовать в них как стратегические партнеры, и это станет отличной возможностью для выхода на рынок США", - подчеркнул Ким Ён Бом.
Он добавил, что для минимизации рисков в управлении фондами ответственность за реализацию проектов берет на себя правительство США. Инвестиции будут направлены "исключительно в экономически обоснованные проекты".
Ранее сообщалось, что по соглашению к товарам из Южной Кореи в США, включая автомобили, будет применяться тариф в размере 15%, вместо запланированных с 1 августа 25%, тогда как американские поставщики получат беспошлинный доступ. Стороны также договорились о полном открытии южнокорейского рынка для американских товаров, включая автомобильную технику (легковые и грузовые автомобили) и сельхозпродукцию.
По словам Трампа, в ближайшие две недели президент Южной Кореи посетит Белый дом.