Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Южная Корея вложит $150 миллиардов в США в судостроение - 31.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250731/koreja-860141527.html
Южная Корея вложит $150 миллиардов в США в судостроение
Южная Корея вложит $150 миллиардов в США в судостроение - 31.07.2025, ПРАЙМ
Южная Корея вложит $150 миллиардов в США в судостроение
Южная Корея вложит 150 миллиардов долларов инвестиций в США в судостроение, будет создан специализированный фонд сотрудничества, заявил президент Республики... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T04:57+0300
2025-07-31T04:57+0300
экономика
мировая экономика
южная корея
сша
рф
дональд трамп
facebook
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860141527.jpg?1753927041
СЕУЛ, 31 июл - ПРАЙМ. Южная Корея вложит 150 миллиардов долларов инвестиций в США в судостроение, будет создан специализированный фонд сотрудничества, заявил президент Республики Корея Ли Чжэ Мён. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о подписании торгового соглашения с Южной Кореей, по условиям которого южнокорейская сторона обязуется вложить 350 миллиардов долларов в американские проекты и закупить энергоносители, включая сжиженный природный газ, на 100 миллиардов долларов. "Особенно стоит отметить, что из этой суммы 150 миллиардов долларов выделены на специализированный фонд сотрудничества в судостроении, что станет надежной опорой для выхода наших компаний на американский рынок судостроения", - написал Ли Чжэ Мён на своей странице в Facebook (запрещена в РФ как экстремистская). Как отметил на брифинге старший секретарь президента по политике Ким Ён Бом, инвестиционный фонд охватывает весь экосистемный цикл судостроения: проектирование, строительство, обслуживание (MRO) и судовое оборудование. Он будет направлен на конкретные проекты, исходя из потребностей корейских компаний. "Особые ожидания связаны с тем, что объединение мирового лидерства корейских компаний в судостроении и сильных сторон американских компаний в области программного обеспечения позволит достичь синергии в таких передовых направлениях, как автономное судоходство", - пояснил чиновник. Уточняется, что оставшиеся 200 из 350 миллиардов долларов пойдут в инвестиционный фонд в области полупроводников, атомной энергетики, аккумуляторов и биотехнологий - отраслей, где южнокорейские компании обладают высокой конкурентоспособностью. "С учетом сфер инвестирования из указанных фондов, наши компании с высокой долей вероятности смогут участвовать в них как стратегические партнеры, и это станет отличной возможностью для выхода на рынок США", - подчеркнул Ким Ён Бом. Он добавил, что для минимизации рисков в управлении фондами ответственность за реализацию проектов берет на себя правительство США. Инвестиции будут направлены "исключительно в экономически обоснованные проекты". Ранее сообщалось, что по соглашению к товарам из Южной Кореи в США, включая автомобили, будет применяться тариф в размере 15%, вместо запланированных с 1 августа 25%, тогда как американские поставщики получат беспошлинный доступ. Стороны также договорились о полном открытии южнокорейского рынка для американских товаров, включая автомобильную технику (легковые и грузовые автомобили) и сельхозпродукцию. По словам Трампа, в ближайшие две недели президент Южной Кореи посетит Белый дом.
южная корея
сша
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, южная корея, сша, рф, дональд трамп, facebook
Экономика, Мировая экономика, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, США, РФ, Дональд Трамп, Facebook
04:57 31.07.2025
 
Южная Корея вложит $150 миллиардов в США в судостроение

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён: Южная Корея вложит $150 миллиардов в США в судостроение

Читать Прайм в
Дзен Telegram
СЕУЛ, 31 июл - ПРАЙМ. Южная Корея вложит 150 миллиардов долларов инвестиций в США в судостроение, будет создан специализированный фонд сотрудничества, заявил президент Республики Корея Ли Чжэ Мён.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о подписании торгового соглашения с Южной Кореей, по условиям которого южнокорейская сторона обязуется вложить 350 миллиардов долларов в американские проекты и закупить энергоносители, включая сжиженный природный газ, на 100 миллиардов долларов.
"Особенно стоит отметить, что из этой суммы 150 миллиардов долларов выделены на специализированный фонд сотрудничества в судостроении, что станет надежной опорой для выхода наших компаний на американский рынок судостроения", - написал Ли Чжэ Мён на своей странице в Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).
Как отметил на брифинге старший секретарь президента по политике Ким Ён Бом, инвестиционный фонд охватывает весь экосистемный цикл судостроения: проектирование, строительство, обслуживание (MRO) и судовое оборудование. Он будет направлен на конкретные проекты, исходя из потребностей корейских компаний.
"Особые ожидания связаны с тем, что объединение мирового лидерства корейских компаний в судостроении и сильных сторон американских компаний в области программного обеспечения позволит достичь синергии в таких передовых направлениях, как автономное судоходство", - пояснил чиновник.
Уточняется, что оставшиеся 200 из 350 миллиардов долларов пойдут в инвестиционный фонд в области полупроводников, атомной энергетики, аккумуляторов и биотехнологий - отраслей, где южнокорейские компании обладают высокой конкурентоспособностью.
"С учетом сфер инвестирования из указанных фондов, наши компании с высокой долей вероятности смогут участвовать в них как стратегические партнеры, и это станет отличной возможностью для выхода на рынок США", - подчеркнул Ким Ён Бом.
Он добавил, что для минимизации рисков в управлении фондами ответственность за реализацию проектов берет на себя правительство США. Инвестиции будут направлены "исключительно в экономически обоснованные проекты".
Ранее сообщалось, что по соглашению к товарам из Южной Кореи в США, включая автомобили, будет применяться тариф в размере 15%, вместо запланированных с 1 августа 25%, тогда как американские поставщики получат беспошлинный доступ. Стороны также договорились о полном открытии южнокорейского рынка для американских товаров, включая автомобильную технику (легковые и грузовые автомобили) и сельхозпродукцию.
По словам Трампа, в ближайшие две недели президент Южной Кореи посетит Белый дом.
 
ЭкономикаМировая экономикаЮЖНАЯ КОРЕЯСШАРФДональд ТрампFacebook
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала