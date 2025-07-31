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МЭР поддержало заявку Калининградской области на строительство курорта

МЭР поддержало заявку Калининградской области на строительство курорта - 31.07.2025, ПРАЙМ

МЭР поддержало заявку Калининградской области на строительство курорта

Минэкономразвития РФ поддержало заявку Калининградской области на строительство курорта "Белая Дюна", сообщило министерство. | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T09:54+0300

2025-07-31T09:54+0300

2025-07-31T09:54+0300

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ поддержало заявку Калининградской области на строительство курорта "Белая Дюна", сообщило министерство. "Двадцать восьмого - двадцать девятого июля заместитель министра экономического развития России Святослав Сорокин посетил Калининградскую область с рабочей поездкой. Одной из ключевых тем стало развитие инфраструктуры на побережье Балтийского моря", - говорится в сообщении. "Минэкономразвития дало положительное заключение на заявку региона о строительстве курорта "Белая Дюна" - проект может получить льготное финансирование через механизм казначейских инфраструктурных кредитов", - добавляется там. Отмечается, что курорт "Белая Дюна" под поселком Янтарный заявлен на финансирование в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство". Заявка предполагает строительство инженерной инфраструктуры - подъездных дорог, систем электро- и газоснабжения. "Регион рассчитывает на казначейские кредиты под 3% годовых сроком на 15 лет. Мы дали положительное заключение на заявку. Финальное решение примет президиум правкомиссии по региональному развитию", - приводятся в сообщении слова Сорокина. Также сообщается, что главной темой поездки стал контроль реализации госпрограммы "Социально-экономическое развитие Калининградской области": за 10 лет в рамках программы из федерального бюджета было направлено 400 миллиардов рублей, и эти средства позволили построить более 200 объектов - от дорог и больниц до берегоукрепления. "Программа остается стратегическим инструментом развития региона. Важно, чтобы власти Калининградской области гибко реагировали на изменения, которые связаны с вызовами времени, в том числе последствиями санкционного давления на бизнес", - добавил Сорокин. "Варианты решения этих задач мы также обсудили с коллегами. Необходим комплексный подход: максимальное использование разнообразных видов поддержки из федерального бюджета и оперативная разработка там, где это необходимо, региональных программ. Калининградская область уже делает серьезные шаги в этом направлении", - заключил он. Подчеркивается, что сейчас в области действует особая экономическая зона с более чем 300 резидентами. Компании уже вложили свыше 300 миллиардов рублей, создавая рабочие места и налоговую отдачу.

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