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Президент Лаоса прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

Президент Лаоса прибыл в Кремль на переговоры с Путиным - 31.07.2025, ПРАЙМ

Президент Лаоса прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит приехал в Кремль на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости. | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T14:25+0300

2025-07-31T14:25+0300

2025-07-31T14:25+0300

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МОСКВА, 31 июл – ПРАЙМ. Президент Лаоса Тхонглун Сисулит приехал в Кремль на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости. Как ожидается, лидеры обсудят вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества двух стран, обменяются мнениями по основным темам региональной и глобальной повестки дня. По итогам встречи стороны примут ряд совместных документов. Президент Лаоса в эти дни находится с официальным визитом в России. В среду он встретился с председателем партии "Единая Россия", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым.

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россия, лаос, владимир путин, визит