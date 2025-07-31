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Президент Лаоса прибыл в Кремль на переговоры с Путиным - 31.07.2025, ПРАЙМ
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Президент Лаоса прибыл в Кремль на переговоры с Путиным
Президент Лаоса прибыл в Кремль на переговоры с Путиным - 31.07.2025, ПРАЙМ
Президент Лаоса прибыл в Кремль на переговоры с Путиным
Президент Лаоса Тхонглун Сисулит приехал в Кремль на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости. | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T14:25+0300
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политика
россия
лаос
владимир путин
визит
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МОСКВА, 31 июл – ПРАЙМ. Президент Лаоса Тхонглун Сисулит приехал в Кремль на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости. Как ожидается, лидеры обсудят вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества двух стран, обменяются мнениями по основным темам региональной и глобальной повестки дня. По итогам встречи стороны примут ряд совместных документов. Президент Лаоса в эти дни находится с официальным визитом в России. В среду он встретился с председателем партии "Единая Россия", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым.
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россия, лаос, владимир путин, визит
Политика, РОССИЯ, Лаос, Владимир Путин, визит
14:25 31.07.2025
 
Президент Лаоса прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит приехал в Кремль на переговоры с Владимиром Путиным

CC BY-SA 2.0 / Chris / PatouxaiПатуксай, Лаос
Патуксай, Лаос - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
CC BY-SA 2.0 / Chris / Patouxai
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МОСКВА, 31 июл – ПРАЙМ. Президент Лаоса Тхонглун Сисулит приехал в Кремль на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости.
Как ожидается, лидеры обсудят вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества двух стран, обменяются мнениями по основным темам региональной и глобальной повестки дня.
По итогам встречи стороны примут ряд совместных документов.
Президент Лаоса в эти дни находится с официальным визитом в России. В среду он встретился с председателем партии "Единая Россия", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым.
Президент Российской Федерации Владимир Путин (справа) и премьер-министр Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит на совместной пресс-конференции по итогам саммита Россия - АСЕАН в конгресс-центре гостиницы Рэдиссон Блю Курорт в Сочи - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
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