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Президент Лаоса прибыл в Кремль на переговоры с Путиным
Президент Лаоса прибыл в Кремль на переговоры с Путиным - 31.07.2025, ПРАЙМ
Президент Лаоса прибыл в Кремль на переговоры с Путиным
Президент Лаоса Тхонглун Сисулит приехал в Кремль на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости. | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T14:25+0300
2025-07-31T14:25+0300
2025-07-31T14:25+0300
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МОСКВА, 31 июл – ПРАЙМ. Президент Лаоса Тхонглун Сисулит приехал в Кремль на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости. Как ожидается, лидеры обсудят вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества двух стран, обменяются мнениями по основным темам региональной и глобальной повестки дня. По итогам встречи стороны примут ряд совместных документов. Президент Лаоса в эти дни находится с официальным визитом в России. В среду он встретился с председателем партии "Единая Россия", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым.
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россия, лаос, владимир путин, визит
Политика, РОССИЯ, Лаос, Владимир Путин, визит
Президент Лаоса прибыл в Кремль на переговоры с Путиным
Президент Лаоса Тхонглун Сисулит приехал в Кремль на переговоры с Владимиром Путиным
МОСКВА, 31 июл – ПРАЙМ. Президент Лаоса Тхонглун Сисулит приехал в Кремль на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости.
Как ожидается, лидеры обсудят вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества двух стран, обменяются мнениями по основным темам региональной и глобальной повестки дня.
По итогам встречи стороны примут ряд совместных документов.
Президент Лаоса в эти дни находится с официальным визитом в России. В среду он встретился с председателем партии "Единая Россия", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым.
Путин 31 июля проведет переговоры с президентом Лаоса