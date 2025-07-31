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Путин отметил развитие товарооборота между Россией и Лаосом

Путин отметил развитие товарооборота между Россией и Лаосом - 31.07.2025, ПРАЙМ

Путин отметил развитие товарооборота между Россией и Лаосом

Торгово-экономические отношения России и Лаоса развиваются, в первые пять месяцев 2025 года рост товарооборота составил почти 20%. Об этом заявил президент... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T14:43+0300

2025-07-31T14:43+0300

2025-07-31T14:53+0300

россия

лаос

владимир путин

товарооборот

политика

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Торгово-экономические отношения России и Лаоса развиваются, в первые пять месяцев 2025 года рост товарооборота составил почти 20%. Об этом заявил президент России Владимир Путин. "Торгово-экономические отношения развиваются у нас, в прошлом году был рост свыше 60% - 66%, и в этом году за январь-май тоже рост составил почти 20%", - сказал Путин во время официального визита президента Лаоса. Главные заявления президента - в материале агентства ПРАЙМ.Президент Лаоса Тхонглун Сисулит приехал в четверг в Кремль на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Ожидается, что лидеры обсудят вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества двух стран, обменяются мнениями по основным темам региональной и глобальной повестки дня.

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россия, лаос, владимир путин, товарооборот