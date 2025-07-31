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Путин отметил развитие товарооборота между Россией и Лаосом - 31.07.2025, ПРАЙМ
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Путин отметил развитие товарооборота между Россией и Лаосом
Путин отметил развитие товарооборота между Россией и Лаосом - 31.07.2025, ПРАЙМ
Путин отметил развитие товарооборота между Россией и Лаосом
Торгово-экономические отношения России и Лаоса развиваются, в первые пять месяцев 2025 года рост товарооборота составил почти 20%. Об этом заявил президент... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T14:43+0300
2025-07-31T14:53+0300
россия
лаос
владимир путин
товарооборот
политика
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Торгово-экономические отношения России и Лаоса развиваются, в первые пять месяцев 2025 года рост товарооборота составил почти 20%. Об этом заявил президент России Владимир Путин. "Торгово-экономические отношения развиваются у нас, в прошлом году был рост свыше 60% - 66%, и в этом году за январь-май тоже рост составил почти 20%", - сказал Путин во время официального визита президента Лаоса. Главные заявления президента - в материале агентства ПРАЙМ.Президент Лаоса Тхонглун Сисулит приехал в четверг в Кремль на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Ожидается, что лидеры обсудят вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества двух стран, обменяются мнениями по основным темам региональной и глобальной повестки дня.
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россия, лаос, владимир путин, товарооборот
РОССИЯ, Лаос, Владимир Путин, товарооборот, Политика
14:43 31.07.2025 (обновлено: 14:53 31.07.2025)
 
Путин отметил развитие товарооборота между Россией и Лаосом

Путин: товарооборот между Россией и Лаосом за пять месяцев составил почти 20%

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Торгово-экономические отношения России и Лаоса развиваются, в первые пять месяцев 2025 года рост товарооборота составил почти 20%. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
"Торгово-экономические отношения развиваются у нас, в прошлом году был рост свыше 60% - 66%, и в этом году за январь-май тоже рост составил почти 20%", - сказал Путин во время официального визита президента Лаоса.
Главные заявления президента - в материале агентства ПРАЙМ.
  • Россия готова увеличить квоту для лаосских студентов;
  • Россия ждет участия премьер-министра Лаоса в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в сентябре;
  • Путин поблагодарил лидера Лаоса Тхонглуна Сисулита за внимание республики к юбилейным мероприятиям, посвященным Победе в Великой Отечественной войне;
  • Глава государства назвал лидера Лаоса Тхонглуна Сисулита близким другом России.
Президент Лаоса Тхонглун Сисулит приехал в четверг в Кремль на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Ожидается, что лидеры обсудят вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества двух стран, обменяются мнениями по основным темам региональной и глобальной повестки дня.
Президент Лаоса Тхонглун Сисулит во время встречи в Пекине с президентом РФ Владимиром Путиным - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
Россия ждет участия премьера Лаоса в ВЭФ в сентябре
14:41
 
ПолитикаРОССИЯЛаосВладимир Путинтоварооборот
 
 
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