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В Кремле завершились переговоры Путина и президента Лаоса

В Кремле завершились переговоры Путина и президента Лаоса - 31.07.2025, ПРАЙМ

В Кремле завершились переговоры Путина и президента Лаоса

Переговоры президента России Владимира Путина и лидера Лаоса Тхонглуна Сисулита в Москве продлились около 2,5 часа, передает корреспондент РИА Новости. | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T17:16+0300

2025-07-31T17:16+0300

2025-07-31T17:53+0300

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МОСКВА, 31 июл – ПРАЙМ. Переговоры президента России Владимира Путина и лидера Лаоса Тхонглуна Сисулита в Москве продлились около 2,5 часа, передает корреспондент РИА Новости. Президент Лаоса в эти дни находится в России с официальным визитом. Встреча на высшем уровне состоялась в четверг в Кремле. Путин и Сисулит обсудили вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества двух стран."Не могу не отметить, что президент Лаоса окончил Ленинградский педагогический институт имени А. И. Герцена, имеет степень почетного доктора этого вуза. Это позволило нам сегодня часть переговоров, в том числе с глазу на глаз, провести на русском языке", - сказал российский лидер по итогам российско-лаосских переговоров.Основные заявления Путина по итогам переговоров:"Хорошие перспективы имеются для наращивания взаимодействия в энергетике. Заключенные по итогам переговоров договоренности в сфере мирного атома создают основу для обеспечения экономики Лаоса дешевой и экологически безопасной энергией""Важное значение имеет двустороннее сотрудничество в культурно-гуманитарной области. В Лаосе регулярно проводятся фестивали российского кино и выступления наших творческих коллективов. В октябре прошлого года в лаоской столице состоялись "Дни Москвы"

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россия, лаос, владимир путин, переговоры, сотрудничество