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В Кремле завершились переговоры Путина и президента Лаоса - 31.07.2025, ПРАЙМ
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В Кремле завершились переговоры Путина и президента Лаоса
В Кремле завершились переговоры Путина и президента Лаоса - 31.07.2025, ПРАЙМ
В Кремле завершились переговоры Путина и президента Лаоса
Переговоры президента России Владимира Путина и лидера Лаоса Тхонглуна Сисулита в Москве продлились около 2,5 часа, передает корреспондент РИА Новости. | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T17:16+0300
2025-07-31T17:53+0300
политика
россия
лаос
владимир путин
переговоры
сотрудничество
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МОСКВА, 31 июл – ПРАЙМ. Переговоры президента России Владимира Путина и лидера Лаоса Тхонглуна Сисулита в Москве продлились около 2,5 часа, передает корреспондент РИА Новости. Президент Лаоса в эти дни находится в России с официальным визитом. Встреча на высшем уровне состоялась в четверг в Кремле. Путин и Сисулит обсудили вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества двух стран."Не могу не отметить, что президент Лаоса окончил Ленинградский педагогический институт имени А. И. Герцена, имеет степень почетного доктора этого вуза. Это позволило нам сегодня часть переговоров, в том числе с глазу на глаз, провести на русском языке", - сказал российский лидер по итогам российско-лаосских переговоров.Основные заявления Путина по итогам переговоров:&quot;Хорошие перспективы имеются для наращивания взаимодействия в энергетике. Заключенные по итогам переговоров договоренности в сфере мирного атома создают основу для обеспечения экономики Лаоса дешевой и экологически безопасной энергией&quot;&quot;Важное значение имеет двустороннее сотрудничество в культурно-гуманитарной области. В Лаосе регулярно проводятся фестивали российского кино и выступления наших творческих коллективов. В октябре прошлого года в лаоской столице состоялись &quot;Дни Москвы&quot;
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россия, лаос, владимир путин, переговоры, сотрудничество
Политика, РОССИЯ, Лаос, Владимир Путин, переговоры, сотрудничество
17:16 31.07.2025 (обновлено: 17:53 31.07.2025)
 
В Кремле завершились переговоры Путина и президента Лаоса

Путин: отношения России и Лаоса развиваются успешно и поступательно

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился с президентом Лаоса Т. Сисулитом
Президент Владимир Путин встретился с президентом Лаоса Т. Сисулитом - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 31 июл – ПРАЙМ. Переговоры президента России Владимира Путина и лидера Лаоса Тхонглуна Сисулита в Москве продлились около 2,5 часа, передает корреспондент РИА Новости.
Президент Лаоса в эти дни находится в России с официальным визитом.
Встреча на высшем уровне состоялась в четверг в Кремле. Путин и Сисулит обсудили вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества двух стран.
"Не могу не отметить, что президент Лаоса окончил Ленинградский педагогический институт имени А. И. Герцена, имеет степень почетного доктора этого вуза. Это позволило нам сегодня часть переговоров, в том числе с глазу на глаз, провести на русском языке", - сказал российский лидер по итогам российско-лаосских переговоров.

Основные заявления Путина по итогам переговоров:

  • Россия и Лаос успешно и поступательно развивают отношения;
  • у России и Лаоса есть отличные перспективы сотрудничества в сфере энергетики;

"Хорошие перспективы имеются для наращивания взаимодействия в энергетике. Заключенные по итогам переговоров договоренности в сфере мирного атома создают основу для обеспечения экономики Лаоса дешевой и экологически безопасной энергией"

IV Евразийский экономический форум в Минске
Владимир Путин
  • российские предприятия участвуют в разработке месторождений черных и цветных металлов в Лаосе;
  • изучаются возможности освоения залежей бокситов в Лаосе;
  • страны прорабатывают расширение морских контейнерных через Вьетнам;
  • Россия и Лаос также рассматривают возможность железнодорожных перевозок через Китай;
  • очень важно сотрудничество России и Лаоса в культурно-гуманитарной области;

"Важное значение имеет двустороннее сотрудничество в культурно-гуманитарной области. В Лаосе регулярно проводятся фестивали российского кино и выступления наших творческих коллективов. В октябре прошлого года в лаоской столице состоялись "Дни Москвы"

IV Евразийский экономический форум в Минске
Владимир Путин
  • граждане Лаоса заинтересованы в изучении русского языка.
Президент Лаоса Тхонглун Сисулит во время встречи в Пекине с президентом РФ Владимиром Путиным - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
Россия ждет участия премьера Лаоса в ВЭФ в сентябре
14:41
 
ПолитикаРОССИЯЛаосВладимир Путинпереговорысотрудничество
 
 
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