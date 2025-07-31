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РФ готова помочь в постконфликтном восстановлении Сирии, заявил Лавров
РФ готова помочь в постконфликтном восстановлении Сирии, заявил Лавров - 31.07.2025, ПРАЙМ
РФ готова помочь в постконфликтном восстановлении Сирии, заявил Лавров
РФ готова оказать возможное содействие в постконфликтном восстановлении Сирии, эта страна не должна использоваться в качестве арены для геополитического... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T12:22+0300
2025-07-31T12:22+0300
2025-07-31T12:22+0300
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. РФ готова оказать возможное содействие в постконфликтном восстановлении Сирии, эта страна не должна использоваться в качестве арены для геополитического соперничества между другими державами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Готовы оказывать сирийскому народу возможное содействие в постконфликтном восстановлении. Договорились о том, что диалог по этим вопросам будет у нас продолжен", - заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирии Асаадом аш-Шибани. Он напомнил, что Россия всегда выступала против того, чтобы территория Сирии использовалась в качестве арены для геополитического соперничества между другими державами, для сведения счетов между различными государствами. "Поэтому мы последовательно призываем к консолидации международных усилий в едином направлении для нормализации обстановки в САР", - сообщил Лавров, добавив, что через диалог и защиту прав всех представителей народа Сирийской Арабской Республики лежит путь к нормализации ситуации в Сирии.Глава российского МИД также заявил о договоренности Москвы и Дамаска продолжить дипломатические контакты."Мы договорились продолжить контакты, и сегодняшние переговоры были весьма полезными. У сирийской делегации еще запланировано на сегодняшний день несколько раундов переговоров в разных инстанциях в Москве", - сказал Лавров.
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россия, сирия, мид, сергей лавров
Политика, РОССИЯ, СИРИЯ, МИД, Сергей Лавров
РФ готова помочь в постконфликтном восстановлении Сирии, заявил Лавров
Лавров: Россия готова оказать содействие в постконфликтном восстановлении Сирии
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. РФ готова оказать возможное содействие в постконфликтном восстановлении Сирии, эта страна не должна использоваться в качестве арены для геополитического соперничества между другими державами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Готовы оказывать сирийскому народу возможное содействие в постконфликтном восстановлении. Договорились о том, что диалог по этим вопросам будет у нас продолжен", - заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирии Асаадом аш-Шибани.
Он напомнил, что Россия всегда выступала против того, чтобы территория Сирии использовалась в качестве арены для геополитического соперничества между другими державами, для сведения счетов между различными государствами.
"Поэтому мы последовательно призываем к консолидации международных усилий в едином направлении для нормализации обстановки в САР", - сообщил Лавров, добавив, что через диалог и защиту прав всех представителей народа Сирийской Арабской Республики лежит путь к нормализации ситуации в Сирии.
Глава российского МИД также заявил о договоренности Москвы и Дамаска продолжить дипломатические контакты.
"Мы договорились продолжить контакты, и сегодняшние переговоры были весьма полезными. У сирийской делегации еще запланировано на сегодняшний день несколько раундов переговоров в разных инстанциях в Москве", - сказал Лавров.
Лавров провел телефонный разговор с и.о главы МИД Афганистана