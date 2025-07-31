Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лидер британской партии накричал на конгрессмена из-за критики Трампа - 31.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250731/lider-860139488.html
Лидер британской партии накричал на конгрессмена из-за критики Трампа
Лидер британской партии накричал на конгрессмена из-за критики Трампа - 31.07.2025, ПРАЙМ
Лидер британской партии накричал на конгрессмена из-за критики Трампа
Лидер британской популистской партии Reform UK Найджел Фараж накричал на конгрессмена-демократа США Джейми Раскина из-за его критики в адрес американского... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T01:26+0300
2025-07-31T01:26+0300
экономика
мировая экономика
общество
сша
великобритания
дональд трамп
politico
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860139488.jpg?1753914383
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Лидер британской популистской партии Reform UK Найджел Фараж накричал на конгрессмена-демократа США Джейми Раскина из-за его критики в адрес американского президента Дональда Трампа, сообщает газета Politico со ссылкой на четырех конгрессменов. По данным издания, конгрессмены прибыли в Великобританию для дискуссии о новом законе о безопасном интернете, который, по их мнению, "несправедливо нацелен" на американские технологические компании, а также нарушает принципы свободы слова. Во время обсуждения Раскин начал говорить об истории свободы слова в США и упомянул текущие "угрозы, исходящие от Трампа". "Фараж накричал на представителя США Джейми Раскина во время жаркой дискуссии о свободе слова, фактически помешав демократу продолжить свои высказывания", - говорится в публикации. Как уточняет издание, Фараж отметил, что они собрались не для того, чтобы говорить о Трампе. По словам Раскина, давшего газете интервью, лидер Reform UK сказал, что конгрессмен здесь гость и должен себя вести как гость. "А я сказал ему, что он хозяин и должен вести себя как хозяин", - приводит Politico слова Раскина. После этого британский политик заявил конгрессмену, что тот - "самый упертый человек", которого он когда-либо видел, на что Раскин ответил: "Вот поэтому мы и устроили против вас революцию". "Фараж выглядел неуравновешенным, как взрослый ребенок", - прокомментировал инцидент конгрессмен Эрик Суолуэлл. По мнению Раскина, Фараж не хотел слышать ничего, что бы противоречило его убеждению о том, что он "жертва свободы слова". Как отмечает Politico, конгрессмен имел в виду заявление лидера Reform UK о том, что ему заблокировали доступ к банковским услугам и отправляли угрозы по интернету из-за его речей. Закон о безопасном интернете вступил в силу в Британии 25 июля. Новые правила требуют от онлайн-платформ ограничивать доступ детей к порнографии, материалам, призывающим к самоубийству и прочему контенту, который власти помечают как вредоносный. Таким образом, многие ресурсы стали доступны только после прохождения процедуры проверки возраста. Пользователи могут подтвердить совершеннолетие, загрузив свою фотографию, пройдя процедуру по электронной почте или предоставив данные банковской карты. Некоторые правозащитные организации выразили обеспокоенность тем, что закон может позволить правительству потребовать от медиарегулятора Ofcom изменить правила, касающиеся определения противоправного контента. В понедельник британская популистская партия Reform UK пообещала в случае победы на парламентских выборах отменить недавно вступивший в силу "оруэлловский" и "подавляющий свободу слова" закон о безопасном интернете. Глава департамента государственной эффективности партии и ее бывший председатель Зиа Юсуф заявил, что закон наделяет британского медиарегулятора Ofcom полномочиями по взиманию штрафов за "вредоносный" контент, что вынудит соцсети подвергать цензуре антиправительственные высказывания.
сша
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , сша, великобритания, дональд трамп, politico
Экономика, Мировая экономика, Общество , США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Дональд Трамп, Politico
01:26 31.07.2025
 
Лидер британской партии накричал на конгрессмена из-за критики Трампа

Politico: британский политик Фараж накричал на конгрессмена Раскина из-за критики Трампа

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Лидер британской популистской партии Reform UK Найджел Фараж накричал на конгрессмена-демократа США Джейми Раскина из-за его критики в адрес американского президента Дональда Трампа, сообщает газета Politico со ссылкой на четырех конгрессменов.
По данным издания, конгрессмены прибыли в Великобританию для дискуссии о новом законе о безопасном интернете, который, по их мнению, "несправедливо нацелен" на американские технологические компании, а также нарушает принципы свободы слова. Во время обсуждения Раскин начал говорить об истории свободы слова в США и упомянул текущие "угрозы, исходящие от Трампа".
"Фараж накричал на представителя США Джейми Раскина во время жаркой дискуссии о свободе слова, фактически помешав демократу продолжить свои высказывания", - говорится в публикации.
Как уточняет издание, Фараж отметил, что они собрались не для того, чтобы говорить о Трампе. По словам Раскина, давшего газете интервью, лидер Reform UK сказал, что конгрессмен здесь гость и должен себя вести как гость.
"А я сказал ему, что он хозяин и должен вести себя как хозяин", - приводит Politico слова Раскина.
После этого британский политик заявил конгрессмену, что тот - "самый упертый человек", которого он когда-либо видел, на что Раскин ответил: "Вот поэтому мы и устроили против вас революцию".
"Фараж выглядел неуравновешенным, как взрослый ребенок", - прокомментировал инцидент конгрессмен Эрик Суолуэлл.
По мнению Раскина, Фараж не хотел слышать ничего, что бы противоречило его убеждению о том, что он "жертва свободы слова". Как отмечает Politico, конгрессмен имел в виду заявление лидера Reform UK о том, что ему заблокировали доступ к банковским услугам и отправляли угрозы по интернету из-за его речей.
Закон о безопасном интернете вступил в силу в Британии 25 июля. Новые правила требуют от онлайн-платформ ограничивать доступ детей к порнографии, материалам, призывающим к самоубийству и прочему контенту, который власти помечают как вредоносный. Таким образом, многие ресурсы стали доступны только после прохождения процедуры проверки возраста. Пользователи могут подтвердить совершеннолетие, загрузив свою фотографию, пройдя процедуру по электронной почте или предоставив данные банковской карты. Некоторые правозащитные организации выразили обеспокоенность тем, что закон может позволить правительству потребовать от медиарегулятора Ofcom изменить правила, касающиеся определения противоправного контента.
В понедельник британская популистская партия Reform UK пообещала в случае победы на парламентских выборах отменить недавно вступивший в силу "оруэлловский" и "подавляющий свободу слова" закон о безопасном интернете. Глава департамента государственной эффективности партии и ее бывший председатель Зиа Юсуф заявил, что закон наделяет британского медиарегулятора Ofcom полномочиями по взиманию штрафов за "вредоносный" контент, что вынудит соцсети подвергать цензуре антиправительственные высказывания.
 
ЭкономикаМировая экономикаОбществоСШАВЕЛИКОБРИТАНИЯДональд ТрампPolitico
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала