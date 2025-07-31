https://1prime.ru/20250731/litva-860154110.html

Премьер Литвы Палуцкас уходит в отставку

Премьер Литвы Палуцкас уходит в отставку - 31.07.2025, ПРАЙМ

Премьер Литвы Палуцкас уходит в отставку

Премьер Литвы Гинтаутас Палуцкас, которому президент страны дал две недели на принятие решения о политическом будущем после коррупционного скандала, уходит в... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T11:27+0300

2025-07-31T11:27+0300

2025-07-31T11:27+0300

политика

литва

премьер-министр

отставка

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Премьер Литвы Гинтаутас Палуцкас, которому президент страны дал две недели на принятие решения о политическом будущем после коррупционного скандала, уходит в отставку, сообщает портал LRT (Литовское радио и телевидение) со ссылкой на главу страны Гитанаса Науседу. "Сегодняшняя новость заключается в том, что Г. Палуцкас позвонил утром и объявил о своей отставке", - сказал президент Литвы в четверг. Портал отмечает, что Палуцкас принял решение уйти как с должности премьера, так и с поста председателя Литовской социал-демократической партии. Ранее Палуцкас, которому президент страны дал две недели на принятие решения о политическом будущем после коррупционного скандала, заявил, что намерен провести их в отпуске с семьей и пчёлами, собирая мед. В последние дни выяснилось, что компания, принадлежащая членам семьи Палуцкаса, стала победителем конкурса на получение европейской поддержки.

https://1prime.ru/20250730/litva-860106703.html

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литва, премьер-министр, отставка