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Премьер Литвы Палуцкас уходит в отставку
Премьер Литвы Палуцкас уходит в отставку - 31.07.2025, ПРАЙМ
Премьер Литвы Палуцкас уходит в отставку
Премьер Литвы Гинтаутас Палуцкас, которому президент страны дал две недели на принятие решения о политическом будущем после коррупционного скандала, уходит в... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T11:27+0300
2025-07-31T11:27+0300
2025-07-31T11:27+0300
политика
литва
премьер-министр
отставка
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Премьер Литвы Гинтаутас Палуцкас, которому президент страны дал две недели на принятие решения о политическом будущем после коррупционного скандала, уходит в отставку, сообщает портал LRT (Литовское радио и телевидение) со ссылкой на главу страны Гитанаса Науседу. "Сегодняшняя новость заключается в том, что Г. Палуцкас позвонил утром и объявил о своей отставке", - сказал президент Литвы в четверг. Портал отмечает, что Палуцкас принял решение уйти как с должности премьера, так и с поста председателя Литовской социал-демократической партии. Ранее Палуцкас, которому президент страны дал две недели на принятие решения о политическом будущем после коррупционного скандала, заявил, что намерен провести их в отпуске с семьей и пчёлами, собирая мед. В последние дни выяснилось, что компания, принадлежащая членам семьи Палуцкаса, стала победителем конкурса на получение европейской поддержки.
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литва, премьер-министр, отставка
Политика, ЛИТВА, премьер-министр, отставка
Премьер Литвы Палуцкас уходит в отставку
Президент Литвы Науседу сообщил об отставке премьера страны Палуцкаса
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Премьер Литвы Гинтаутас Палуцкас, которому президент страны дал две недели на принятие решения о политическом будущем после коррупционного скандала, уходит в отставку, сообщает портал LRT (Литовское радио и телевидение) со ссылкой на главу страны Гитанаса Науседу.
"Сегодняшняя новость заключается в том, что Г. Палуцкас позвонил утром и объявил о своей отставке", - сказал президент Литвы в четверг.
Портал отмечает, что Палуцкас принял решение уйти как с должности премьера, так и с поста председателя Литовской социал-демократической партии.
Ранее Палуцкас, которому президент страны дал две недели на принятие решения о политическом будущем после коррупционного скандала, заявил, что намерен провести их в отпуске с семьей и пчёлами, собирая мед.
В последние дни выяснилось, что компания, принадлежащая членам семьи Палуцкаса, стала победителем конкурса на получение европейской поддержки.
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