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"Золотое яблоко" планирует открыть второй магазин в Саудовской Аравии - 31.07.2025, ПРАЙМ
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"Золотое яблоко" планирует открыть второй магазин в Саудовской Аравии
"Золотое яблоко" планирует открыть второй магазин в Саудовской Аравии - 31.07.2025, ПРАЙМ
"Золотое яблоко" планирует открыть второй магазин в Саудовской Аравии
Парфюмерно-косметическая торговая сеть "Золотое яблоко", у которой уже есть магазин в саудовской Джидде, планирует открыть магазин в Эр-Рияде в 2026 году - это... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T14:37+0300
2025-07-31T14:37+0300
золотое яблоко
бизнес
саудовская аравия
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Парфюмерно-косметическая торговая сеть "Золотое яблоко", у которой уже есть магазин в саудовской Джидде, планирует открыть магазин в Эр-Рияде в 2026 году - это будет вторая точка ритейлера в Саудовской Аравии и четвертая - на всем Ближнем Востоке, следует из релиза компании. "В 2026 году компания откроет второй магазин в Саудовской Аравии, который станет четвертым магазином ритейлера на Ближнем Востоке. Новый саудовский магазин появится в столице КСА Эр-Рияде. Компания начала бизнес в этой стране весной 2025 года, став здесь первым и пока единственным российским омниканальным ритейлером", - сказано в релизе. Уточняется, что после открытия магазина в столице Саудовской Аравии совокупная торговая площадь компании в регионе MENA (Middle East &amp; North Africa, Ближний Восток и Северная Африка) составит порядка 7000 квадратных метров. Ритейлер представил на Ближнем Востоке около 700 брендов со всего мира - от люксовых до масс-маркета. Также в магазинах в этом регионе представлены порядка 50 российских брендов, и за последние полгода это число удвоилось. Как отметили в компании, продажи декоративной косметики из России на Ближнем Востоке за последние полгода выросли на 30%. "Выходя на новые рынки, мы создаем платформу для экспорта российских товаров. Наши бренды сочетают качество, инновации и доступную цену, что делает их конкурентоспособными даже в премиальном сегменте. Мы гордимся возможностью представлять российскую парфюмерно-косметическую продукцию в других странах и планируем расширять этот ассортимент в будущем", - прокомментировал сооснователь "Золотого яблока" Иван Кузовлев.
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золотое яблоко, бизнес, саудовская аравия
Золотое яблоко, Бизнес, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
14:37 31.07.2025
 
"Золотое яблоко" планирует открыть второй магазин в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии в Эр-Рияде может появиться второй магазин "Золотое яблоко"

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПродажа косметической продукции в Москве
Продажа косметической продукции в Москве - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Парфюмерно-косметическая торговая сеть "Золотое яблоко", у которой уже есть магазин в саудовской Джидде, планирует открыть магазин в Эр-Рияде в 2026 году - это будет вторая точка ритейлера в Саудовской Аравии и четвертая - на всем Ближнем Востоке, следует из релиза компании.
"В 2026 году компания откроет второй магазин в Саудовской Аравии, который станет четвертым магазином ритейлера на Ближнем Востоке. Новый саудовский магазин появится в столице КСА Эр-Рияде. Компания начала бизнес в этой стране весной 2025 года, став здесь первым и пока единственным российским омниканальным ритейлером", - сказано в релизе.
Уточняется, что после открытия магазина в столице Саудовской Аравии совокупная торговая площадь компании в регионе MENA (Middle East & North Africa, Ближний Восток и Северная Африка) составит порядка 7000 квадратных метров.
Ритейлер представил на Ближнем Востоке около 700 брендов со всего мира - от люксовых до масс-маркета. Также в магазинах в этом регионе представлены порядка 50 российских брендов, и за последние полгода это число удвоилось. Как отметили в компании, продажи декоративной косметики из России на Ближнем Востоке за последние полгода выросли на 30%.
"Выходя на новые рынки, мы создаем платформу для экспорта российских товаров. Наши бренды сочетают качество, инновации и доступную цену, что делает их конкурентоспособными даже в премиальном сегменте. Мы гордимся возможностью представлять российскую парфюмерно-косметическую продукцию в других странах и планируем расширять этот ассортимент в будущем", - прокомментировал сооснователь "Золотого яблока" Иван Кузовлев.
Продажа косметической продукции в Москве - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
"Золотое Яблоко" расширит российскую сеть ПВЗ
15 июля, 09:02
 
Золотое яблокоБизнесСАУДОВСКАЯ АРАВИЯ
 
 
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