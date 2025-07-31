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Стоимость меди продолжает снижаться в четверг
Стоимость меди продолжает снижаться в четверг - 31.07.2025, ПРАЙМ
Стоимость меди продолжает снижаться в четверг
Цена на медь продолжает снижаться на последних торгах месяца после падения в среду и после выхода данных о неожиданном снижении деловой активности в Китае,... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T08:31+0300
2025-07-31T08:31+0300
2025-07-31T08:31+0300
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Цена на медь продолжает снижаться на последних торгах месяца после падения в среду и после выхода данных о неожиданном снижении деловой активности в Китае, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.10 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex падает на 4%, до 4,4443 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Днем ранее цена здесь упала почти на 20%. В среду американские власти анонсировали введение с 1 августа пошлину в 50% на импорт полуфабрикатов и производных изделий из меди "по соображениям нацбезопасности". А ранее в июле американский президент Дональд Трамп обещал введение импортных пошлин с августа и на саму медь. На динамику торгов может влиять и статистика из Китая, крупного потребителя меди. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе страны сократился по итогам месяца до 49,3 пункта с 49,7 пункта месяцем ранее, ожидалось сохранение показателя.
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медь, рынок, торги
Экономика, медь, Рынок, Торги
Стоимость меди продолжает снижаться в четверг
Медь продолжает дешеветь в четверг после выхода макростатистики из Китая
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Цена на медь продолжает снижаться на последних торгах месяца после падения в среду и после выхода данных о неожиданном снижении деловой активности в Китае, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.10 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex падает на 4%, до 4,4443 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
Днем ранее цена здесь упала почти на 20%. В среду американские власти анонсировали введение с 1 августа пошлину в 50% на импорт полуфабрикатов и производных изделий из меди "по соображениям нацбезопасности". А ранее в июле американский президент Дональд Трамп обещал введение импортных пошлин с августа и на саму медь.
На динамику торгов может влиять и статистика из Китая, крупного потребителя меди. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе страны сократился по итогам месяца до 49,3 пункта с 49,7 пункта месяцем ранее, ожидалось сохранение показателя.
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