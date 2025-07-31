https://1prime.ru/20250731/medvedev-860151053.html

"Россия во всем права". Медведев ответил на выпад Трампа в свой адрес

"Россия во всем права". Медведев ответил на выпад Трампа в свой адрес - 31.07.2025, ПРАЙМ

"Россия во всем права". Медведев ответил на выпад Трампа в свой адрес

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, отреагировал на выпады президента США Дональда Трампа в свой адрес, подчеркнув, что если... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T10:12+0300

2025-07-31T10:12+0300

2025-07-31T10:12+0300

политика

россия

дмитрий медведев

сша

дональд трамп

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, отреагировал на выпады президента США Дональда Трампа в свой адрес, подчеркнув, что если слова бывшего российского лидера вызывают такую острую реакцию у американского президента, это свидетельствует о правоте России."Если какие-то слова бывшего президента России вызывают столь нервную реакцию у целого столь грозного президента США, значит, Россия во всём права и продолжит идти своей дорогой", - написал Медведев в своем Telegram-канале. Ранее он прокомментировал заявление Трампа о сокращении 50-дневного срока для достижения перемирия между Россией и Украиной, отметив, что американский лидер ведет с Россией "игру ультиматумов", что является угрозой и шагом к войне "с собственной страной".В ответ американский лидер резко отозвался о Медведеве, предупредив, что тот переходит на "очень опасную территорию".

https://1prime.ru/20250731/tramp-860147089.html

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россия, дмитрий медведев, сша, дональд трамп