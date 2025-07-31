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"Россия во всем права". Медведев ответил на выпад Трампа в свой адрес
"Россия во всем права". Медведев ответил на выпад Трампа в свой адрес - 31.07.2025, ПРАЙМ
"Россия во всем права". Медведев ответил на выпад Трампа в свой адрес
Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, отреагировал на выпады президента США Дональда Трампа в свой адрес, подчеркнув, что если... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T10:12+0300
2025-07-31T10:12+0300
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, отреагировал на выпады президента США Дональда Трампа в свой адрес, подчеркнув, что если слова бывшего российского лидера вызывают такую острую реакцию у американского президента, это свидетельствует о правоте России."Если какие-то слова бывшего президента России вызывают столь нервную реакцию у целого столь грозного президента США, значит, Россия во всём права и продолжит идти своей дорогой", - написал Медведев в своем Telegram-канале. Ранее он прокомментировал заявление Трампа о сокращении 50-дневного срока для достижения перемирия между Россией и Украиной, отметив, что американский лидер ведет с Россией "игру ультиматумов", что является угрозой и шагом к войне "с собственной страной".В ответ американский лидер резко отозвался о Медведеве, предупредив, что тот переходит на "очень опасную территорию".
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россия, дмитрий медведев, сша, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, Дмитрий Медведев, США, Дональд Трамп
"Россия во всем права". Медведев ответил на выпад Трампа в свой адрес
Медведев: если Трампа волнуют слова бывшего президента РФ, значит Россия во всем права
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, отреагировал на выпады президента США Дональда Трампа в свой адрес, подчеркнув, что если слова бывшего российского лидера вызывают такую острую реакцию у американского президента, это свидетельствует о правоте России.
"Если какие-то слова бывшего президента России вызывают столь нервную реакцию у целого столь грозного президента США, значит, Россия во всём права и продолжит идти своей дорогой", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Ранее он прокомментировал заявление Трампа о сокращении 50-дневного срока для достижения перемирия между Россией и Украиной, отметив, что американский лидер ведет с Россией "игру ультиматумов", что является угрозой и шагом к войне "с собственной страной".
В ответ американский лидер резко отозвался о Медведеве, предупредив, что тот переходит на "очень опасную территорию".
Трамп резко высказался в адрес Медведева