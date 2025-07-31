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Медведев заявил о напряжении в мировой экономике из-за торговых пошлин

Медведев заявил о напряжении в мировой экономике из-за торговых пошлин - 31.07.2025, ПРАЙМ

Медведев заявил о напряжении в мировой экономике из-за торговых пошлин

Разговоры о введении различных пошлин и тарифов приводят к напряжению в мировой экономике. Об этом заявил зампредседатель Совета безопасности России Дмитрий... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T14:21+0300

2025-07-31T14:21+0300

2025-07-31T14:26+0300

экономика

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Разговоры о введении различных пошлин и тарифов приводят к напряжению в мировой экономике. Об этом заявил зампредседатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев. "Сейчас много говорится о введении различного рода торговых пошлин, тарифов. Это создает напряжение в периметре мировой экономики", - сказал Медведев в ходе рабочего совещания постоянного комитета движения "Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма – "За свободу наций!"По словам политика, введение пошлин на товары стран БРИКС со стороны США - это дополнение к постоянным угрозам."Сейчас много говорится о введении различного рода торговых пошлин, тарифов. Это создает напряжение в периметре мировой экономики, вводятся пошлины, в том числе в отношении стран БРИКС, я имею в виду... Соединенные Штаты Америки, отдельные государства. Очевидно, что все эти решения - это дополнение к постоянным угрозам ввода новых санкций против целого ряда государств", - подчеркнул он.

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россия, дмитрий медведев