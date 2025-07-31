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Медведев заявил о напряжении в мировой экономике из-за торговых пошлин - 31.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Медведев заявил о напряжении в мировой экономике из-за торговых пошлин
Медведев заявил о напряжении в мировой экономике из-за торговых пошлин - 31.07.2025, ПРАЙМ
Медведев заявил о напряжении в мировой экономике из-за торговых пошлин
Разговоры о введении различных пошлин и тарифов приводят к напряжению в мировой экономике. Об этом заявил зампредседатель Совета безопасности России Дмитрий... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T14:21+0300
2025-07-31T14:26+0300
экономика
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Разговоры о введении различных пошлин и тарифов приводят к напряжению в мировой экономике. Об этом заявил зампредседатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев. "Сейчас много говорится о введении различного рода торговых пошлин, тарифов. Это создает напряжение в периметре мировой экономики", - сказал Медведев в ходе рабочего совещания постоянного комитета движения "Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма – "За свободу наций!"По словам политика, введение пошлин на товары стран БРИКС со стороны США - это дополнение к постоянным угрозам."Сейчас много говорится о введении различного рода торговых пошлин, тарифов. Это создает напряжение в периметре мировой экономики, вводятся пошлины, в том числе в отношении стран БРИКС, я имею в виду... Соединенные Штаты Америки, отдельные государства. Очевидно, что все эти решения - это дополнение к постоянным угрозам ввода новых санкций против целого ряда государств", - подчеркнул он.
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россия, дмитрий медведев
Экономика, РОССИЯ, Дмитрий Медведев
14:21 31.07.2025 (обновлено: 14:26 31.07.2025)
 
Медведев заявил о напряжении в мировой экономике из-за торговых пошлин

Медведев: разговоры о пошлинах и тарифах создают напряжение в мировой экономике

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Разговоры о введении различных пошлин и тарифов приводят к напряжению в мировой экономике. Об этом заявил зампредседатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"Сейчас много говорится о введении различного рода торговых пошлин, тарифов. Это создает напряжение в периметре мировой экономики", - сказал Медведев в ходе рабочего совещания постоянного комитета движения "Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма – "За свободу наций!"
По словам политика, введение пошлин на товары стран БРИКС со стороны США - это дополнение к постоянным угрозам.
"Сейчас много говорится о введении различного рода торговых пошлин, тарифов. Это создает напряжение в периметре мировой экономики, вводятся пошлины, в том числе в отношении стран БРИКС, я имею в виду... Соединенные Штаты Америки, отдельные государства. Очевидно, что все эти решения - это дополнение к постоянным угрозам ввода новых санкций против целого ряда государств", - подчеркнул он.
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Вчера, 22:27
 
ЭкономикаРОССИЯДмитрий Медведев
 
 
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