https://1prime.ru/20250731/microsoft-860174599.html

Капитализация Microsoft впервые превысила отметку в 4 триллиона долларов

Капитализация Microsoft впервые превысила отметку в 4 триллиона долларов - 31.07.2025, ПРАЙМ

Капитализация Microsoft впервые превысила отметку в 4 триллиона долларов

Капитализация Microsoft впервые превысила отметку в 4 триллиона, она стала второй компанией с такой рыночной стоимостью после разработчика графических... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T16:46+0300

2025-07-31T16:46+0300

2025-07-31T16:46+0300

экономика

технологии

microsoft

nvidia

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Капитализация Microsoft впервые превысила отметку в 4 триллиона, она стала второй компанией с такой рыночной стоимостью после разработчика графических процессоров Nvidia, следует из данных торгов. По состоянию на 16.37 мск цена акций Microsoft росла на 5,52% - до 541,56 доллара за ценную бумагу. Минутами ранее показатель поднимался до нового исторического максимума в 555,45 доллара, с учетом такой стоимости акций капитализация компании составила 4,129 триллиона.

https://1prime.ru/20250724/nvidia-859889109.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, microsoft, nvidia