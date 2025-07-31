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Капитализация Microsoft впервые превысила отметку в 4 триллиона долларов - 31.07.2025, ПРАЙМ
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Капитализация Microsoft впервые превысила отметку в 4 триллиона долларов
Капитализация Microsoft впервые превысила отметку в 4 триллиона долларов - 31.07.2025, ПРАЙМ
Капитализация Microsoft впервые превысила отметку в 4 триллиона долларов
Капитализация Microsoft впервые превысила отметку в 4 триллиона, она стала второй компанией с такой рыночной стоимостью после разработчика графических... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T16:46+0300
2025-07-31T16:46+0300
экономика
технологии
microsoft
nvidia
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Капитализация Microsoft впервые превысила отметку в 4 триллиона, она стала второй компанией с такой рыночной стоимостью после разработчика графических процессоров Nvidia, следует из данных торгов. По состоянию на 16.37 мск цена акций Microsoft росла на 5,52% - до 541,56 доллара за ценную бумагу. Минутами ранее показатель поднимался до нового исторического максимума в 555,45 доллара, с учетом такой стоимости акций капитализация компании составила 4,129 триллиона.
https://1prime.ru/20250724/nvidia-859889109.html
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технологии, microsoft, nvidia
Экономика, Технологии, Microsoft, Nvidia
16:46 31.07.2025
 
Капитализация Microsoft впервые превысила отметку в 4 триллиона долларов

Капитализация Microsoft впервые превысила отметку в четыре триллиона

© flickr.com / nixiepixel" Microsoft
 Microsoft - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
© flickr.com / nixiepixel
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Капитализация Microsoft впервые превысила отметку в 4 триллиона, она стала второй компанией с такой рыночной стоимостью после разработчика графических процессоров Nvidia, следует из данных торгов.
По состоянию на 16.37 мск цена акций Microsoft росла на 5,52% - до 541,56 доллара за ценную бумагу. Минутами ранее показатель поднимался до нового исторического максимума в 555,45 доллара, с учетом такой стоимости акций капитализация компании составила 4,129 триллиона.
Флаги США и Китая - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
СМИ: в Китай контрабандой провезли чипы Nvidia на один миллиард долларов
24 июля, 16:02
 
ЭкономикаТехнологииMicrosoftNvidia
 
 
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