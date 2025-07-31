https://1prime.ru/20250731/microsoft-860174599.html
Капитализация Microsoft впервые превысила отметку в 4 триллиона долларов
Капитализация Microsoft впервые превысила отметку в 4 триллиона долларов - 31.07.2025, ПРАЙМ
Капитализация Microsoft впервые превысила отметку в 4 триллиона долларов
Капитализация Microsoft впервые превысила отметку в 4 триллиона, она стала второй компанией с такой рыночной стоимостью после разработчика графических... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T16:46+0300
2025-07-31T16:46+0300
2025-07-31T16:46+0300
экономика
технологии
microsoft
nvidia
https://cdnn.1prime.ru/img/76324/32/763243222_0:0:2696:1517_1920x0_80_0_0_30e81ae029a6447fbdeea1f2874fd70e.jpg
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Капитализация Microsoft впервые превысила отметку в 4 триллиона, она стала второй компанией с такой рыночной стоимостью после разработчика графических процессоров Nvidia, следует из данных торгов. По состоянию на 16.37 мск цена акций Microsoft росла на 5,52% - до 541,56 доллара за ценную бумагу. Минутами ранее показатель поднимался до нового исторического максимума в 555,45 доллара, с учетом такой стоимости акций капитализация компании составила 4,129 триллиона.
https://1prime.ru/20250724/nvidia-859889109.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76324/32/763243222_309:0:2626:1738_1920x0_80_0_0_0353116e78e1f5a4fe68e68736186d3c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, microsoft, nvidia
Экономика, Технологии, Microsoft, Nvidia
Капитализация Microsoft впервые превысила отметку в 4 триллиона долларов
Капитализация Microsoft впервые превысила отметку в четыре триллиона
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Капитализация Microsoft впервые превысила отметку в 4 триллиона, она стала второй компанией с такой рыночной стоимостью после разработчика графических процессоров Nvidia, следует из данных торгов.
По состоянию на 16.37 мск цена акций Microsoft росла на 5,52% - до 541,56 доллара за ценную бумагу. Минутами ранее показатель поднимался до нового исторического максимума в 555,45 доллара, с учетом такой стоимости акций капитализация компании составила 4,129 триллиона.
СМИ: в Китай контрабандой провезли чипы Nvidia на один миллиард долларов