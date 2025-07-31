https://1prime.ru/20250731/microsoft-860184571.html

Microsoft обвинил российских хакеров в кибератаках на посольства в Москве

Microsoft обвинил российских хакеров в кибератаках на посольства в Москве - 31.07.2025, ПРАЙМ

Microsoft обвинил российских хакеров в кибератаках на посольства в Москве

Компания Microsoft утверждает, что аффилированные с Россией хакеры якобы организовали кибератаки на иностранные посольства в Москве, не приводя при этом никаких | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T23:10+0300

2025-07-31T23:10+0300

2025-07-31T23:10+0300

политика

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ВАШИНГТОН, 31 июл - ПРАЙМ. Компания Microsoft утверждает, что аффилированные с Россией хакеры якобы организовали кибератаки на иностранные посольства в Москве, не приводя при этом никаких доказательств. Согласно анализу компании, хакеры якобы действуют на уровне интернет-провайдеров внутри России, перехватывая подключение к интернету и обманом заставляя пользователей открыть поддельный веб-сайт с предложением пользователю установить вредоносное ПО, выдающее себя за антивирус. "Специалисты Microsoft Threat Intelligence выявили кампанию кибершпионажа, организованную российским государственным субъектом, которого они отслеживают под кодовым названием Secret Blizzard. Целью атаки стали посольства, расположенные в Москве", - говорится в заявлении компании, опубликованном на ее сайте. Как утверждает Microsoft, хакеры Secret Blizzard якобы использовали тактику "противник посередине" (Adversary-in-the-Middle), при которой злоумышленник тайно перехватывает, пересылает и потенциально изменяет коммуникацию между двумя сторонами, которые считают, что общаются напрямую. Компания полагает, что для этого группа Secret Blizzard применяла специально разработанное вредоносное ПО под названием ApolloShadow. "Программа ApolloShadow способна устанавливать доверенный корневой сертификат, вводя в заблуждение устройства, заставляя их доверять сайтам, контролируемым злоумышленниками. Это позволяет Secret Blizzard сохранять постоянный доступ к устройствам дипломатических миссий — предположительно, с целью сбора разведывательной информации", - говорится в заявлении. То есть, как утверждает компания, фальшивый установщик тайно добавлял на компьютер жертвы новый доверенный сертификат, позволяющий хакерам шпионить за зашифрованным интернет-трафиком, включая электронную почту, чаты и данные для входа. По мнению Microsoft, подобные атаки на зарубежные посольства ведутся как минимум с 2024 года. Страны НАТО уже обвиняли Россию в неких "злонамеренных" акциях, в том числе так называемых "кампаниях по дезинформации, кибератаках" и других "гибридных операциях", при этом никаких доказательств приведено не было. РФ не раз отвергала подобные обвинения, называя их голословными. Так, власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности. В Кремле также не раз обращали внимание на то, что на Западе принято во всем винить Россию, и это общий тренд.

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microsoft, хакеры, кибератаки, москва, россия