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Мигрантов, работающих по квоте, освободили от экзамена по русскому языку
Мигрантов, работающих по квоте, освободили от экзамена по русскому языку - 31.07.2025, ПРАЙМ
Мигрантов, работающих по квоте, освободили от экзамена по русскому языку
Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий от подтверждения владения русским языком при подаче заявления о выдаче разрешения на работу... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T21:25+0300
2025-07-31T21:25+0300
2025-07-31T21:26+0300
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий от подтверждения владения русским языком при подаче заявления о выдаче разрешения на работу трудовых мигрантов, работающих в рамках правительственной квоты, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно принятому закону, иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность на основании разрешений на работу, оформленных в рамках квоты, установленной правительством РФ, будут освобождены от подтверждения владения русским языком, знания истории России и основ законодательства РФ при подаче заявления о выдаче разрешения на работу. В сопроводительных документах к законопроекту отмечалось, что мера позволит сократить издержки времени на привлечение необходимых кадровых ресурсов за счет иностранных граждан, более эффективно удовлетворять потребности российской экономики, в том числе в рамках реализации крупных инвестиционных проектов. Кроме того, законом предусматривается увеличение срока предоставления при выдаче РВП документа, подтверждающего владение русским языком, для квалифицированных специалистов, трудоустраивающихся по профессии в соответствии с перечнем профессий, утвержденным приказом Минтруда.
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владимир путин, закон, мигранты, экзамены, русский язык
Политика, Владимир Путин, закон, Мигранты, экзамены, русский язык
Мигрантов, работающих по квоте, освободили от экзамена по русскому языку
Закон: мигрантов, работающих по квоте, освободили от экзамена по русскому языку
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий от подтверждения владения русским языком при подаче заявления о выдаче разрешения на работу трудовых мигрантов, работающих в рамках правительственной квоты, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно принятому закону, иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность на основании разрешений на работу, оформленных в рамках квоты, установленной правительством РФ, будут освобождены от подтверждения владения русским языком, знания истории России и основ законодательства РФ при подаче заявления о выдаче разрешения на работу.
В сопроводительных документах к законопроекту отмечалось, что мера позволит сократить издержки времени на привлечение необходимых кадровых ресурсов за счет иностранных граждан, более эффективно удовлетворять потребности российской экономики, в том числе в рамках реализации крупных инвестиционных проектов.
Кроме того, законом предусматривается увеличение срока предоставления при выдаче РВП документа, подтверждающего владение русским языком, для квалифицированных специалистов, трудоустраивающихся по профессии в соответствии с перечнем профессий, утвержденным приказом Минтруда.
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