https://1prime.ru/20250731/minfin-860158075.html

Более 1,5 миллиона семей с "Семейной ипотекой" улучшили жилищные условия

Более 1,5 миллиона семей с "Семейной ипотекой" улучшили жилищные условия - 31.07.2025, ПРАЙМ

Более 1,5 миллиона семей с "Семейной ипотекой" улучшили жилищные условия

Более 1,5 миллиона российских семей с запуска льготной программы "Семейная ипотека" в 2018 году улучшили жилищные условия, выдано кредитов более чем на 7,2... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T12:11+0300

2025-07-31T12:11+0300

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Более 1,5 миллиона российских семей с запуска льготной программы "Семейная ипотека" в 2018 году улучшили жилищные условия, выдано кредитов более чем на 7,2 триллиона рублей, эта программа высоко востребована у россиян - 89% льготных ипотечных кредитов выдается именно по ней, сообщает Минфин РФ. "С момента запуска программы "Семейная ипотека" в 2018 году более 1,5 миллиона российских семей смогли приобрести новое жилье. В рамках программы выдано кредитов на сумму более 7,2 триллиона рублей, из бюджета на компенсацию процентов выплачено свыше 1,2 триллиона рублей", - говорится в материалах на сайте министерства. Госкорпорация Дом.РФ фиксирует высокую востребованность "семейной ипотеки" у россиян. "Сегодня 89% льготных ипотечных кредитов выдается именно по этой программе. С ее помощью российские семьи приобрели уже более 81,5 млн кв. м жилья. А средневзвешенная ставке по "Семейной ипотеке" составила 5,24% годовых, что ниже установленного предельного уровня – до 6%", - приводит министерство слова генерального директора госкорпорации Виталия Мутко. Сейчас эта льготная программа не только помогает гражданам улучшить свои жилищные условия, но и является важным инструментом демографической политики, отмечает он. "Более 40% участников программы имеют двоих детей, около 20% – троих", – отметил Мутко.Также сообщается, что более 80 тысяч льготных кредитов по "Семейной ипотеке" выдано для строительства частных домов, на реализацию программы учтено более 1,5 триллиона рублей в федеральном бюджете РФ.

https://1prime.ru/20250731/stavki-860145008.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, бизнес, финансы, виталий мутко