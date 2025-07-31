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Более 1,5 миллиона семей с "Семейной ипотекой" улучшили жилищные условия - 31.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250731/minfin-860158075.html
Более 1,5 миллиона семей с "Семейной ипотекой" улучшили жилищные условия
Более 1,5 миллиона семей с "Семейной ипотекой" улучшили жилищные условия - 31.07.2025, ПРАЙМ
Более 1,5 миллиона семей с "Семейной ипотекой" улучшили жилищные условия
Более 1,5 миллиона российских семей с запуска льготной программы "Семейная ипотека" в 2018 году улучшили жилищные условия, выдано кредитов более чем на 7,2... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T12:11+0300
2025-07-31T12:13+0300
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Более 1,5 миллиона российских семей с запуска льготной программы "Семейная ипотека" в 2018 году улучшили жилищные условия, выдано кредитов более чем на 7,2 триллиона рублей, эта программа высоко востребована у россиян - 89% льготных ипотечных кредитов выдается именно по ней, сообщает Минфин РФ. "С момента запуска программы "Семейная ипотека" в 2018 году более 1,5 миллиона российских семей смогли приобрести новое жилье. В рамках программы выдано кредитов на сумму более 7,2 триллиона рублей, из бюджета на компенсацию процентов выплачено свыше 1,2 триллиона рублей", - говорится в материалах на сайте министерства. Госкорпорация Дом.РФ фиксирует высокую востребованность "семейной ипотеки" у россиян. "Сегодня 89% льготных ипотечных кредитов выдается именно по этой программе. С ее помощью российские семьи приобрели уже более 81,5 млн кв. м жилья. А средневзвешенная ставке по "Семейной ипотеке" составила 5,24% годовых, что ниже установленного предельного уровня – до 6%", - приводит министерство слова генерального директора госкорпорации Виталия Мутко. Сейчас эта льготная программа не только помогает гражданам улучшить свои жилищные условия, но и является важным инструментом демографической политики, отмечает он. "Более 40% участников программы имеют двоих детей, около 20% – троих", – отметил Мутко.Также сообщается, что более 80 тысяч льготных кредитов по "Семейной ипотеке" выдано для строительства частных домов, на реализацию программы учтено более 1,5 триллиона рублей в федеральном бюджете РФ.
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недвижимость, бизнес, финансы, виталий мутко
Экономика, Недвижимость, Бизнес, Финансы, Виталий Мутко
12:11 31.07.2025 (обновлено: 12:13 31.07.2025)
 
Более 1,5 миллиона семей с "Семейной ипотекой" улучшили жилищные условия

Минфин: более 1,5 миллиона семей с "Семейной ипотекой" улучшили жилищные условия

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов РФ
Здание министерства финансов РФ - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Более 1,5 миллиона российских семей с запуска льготной программы "Семейная ипотека" в 2018 году улучшили жилищные условия, выдано кредитов более чем на 7,2 триллиона рублей, эта программа высоко востребована у россиян - 89% льготных ипотечных кредитов выдается именно по ней, сообщает Минфин РФ.
"С момента запуска программы "Семейная ипотека" в 2018 году более 1,5 миллиона российских семей смогли приобрести новое жилье. В рамках программы выдано кредитов на сумму более 7,2 триллиона рублей, из бюджета на компенсацию процентов выплачено свыше 1,2 триллиона рублей", - говорится в материалах на сайте министерства.
Госкорпорация Дом.РФ фиксирует высокую востребованность "семейной ипотеки" у россиян. "Сегодня 89% льготных ипотечных кредитов выдается именно по этой программе. С ее помощью российские семьи приобрели уже более 81,5 млн кв. м жилья. А средневзвешенная ставке по "Семейной ипотеке" составила 5,24% годовых, что ниже установленного предельного уровня – до 6%", - приводит министерство слова генерального директора госкорпорации Виталия Мутко.
Сейчас эта льготная программа не только помогает гражданам улучшить свои жилищные условия, но и является важным инструментом демографической политики, отмечает он. "Более 40% участников программы имеют двоих детей, около 20% – троих", – отметил Мутко.
Также сообщается, что более 80 тысяч льготных кредитов по "Семейной ипотеке" выдано для строительства частных домов, на реализацию программы учтено более 1,5 триллиона рублей в федеральном бюджете РФ.
Знак процента - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
Банк "Дом.РФ" снизит ставки по рыночной ипотеке
08:06
 
ЭкономикаНедвижимостьБизнесФинансыВиталий Мутко
 
 
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