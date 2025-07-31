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Минфин не планирует корректировку формулы расчета пени по налогам

Минфин не планирует корректировку формулы расчета пени по налогам - 31.07.2025, ПРАЙМ

Минфин не планирует корректировку формулы расчета пени по налогам

Минфин РФ пока не планирует дальнейшую корректировку формулы расчета пени по налогам в связи с высокой ключевой ставкой ЦБ, сообщает министерство по итогам... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T13:59+0300

2025-07-31T13:59+0300

2025-07-31T13:59+0300

экономика

минфин

фнс россии

финансы

пени

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Минфин РФ пока не планирует дальнейшую корректировку формулы расчета пени по налогам в связи с высокой ключевой ставкой ЦБ, сообщает министерство по итогам встречи замминистра финансов Алексея Сазанова с бизнесом на конференции Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). "Минфин пока не планирует дальнейшую корректировку формулы расчета пени по налогам в связи с высокой ключевой ставкой... Расчет пени был скорректирован только в прошлом году. Пока нужно мониторить, как работает на практике новый порядок, а дальше уже рассматривать необходимость изменений. В рамках осенней сессии в этой части ничего менять не планируется", - сказал Сазанов. Ключевая ставка ЦБ сейчас составляет 18% годовых. При этом регулятор ожидает среднюю ключевую ставку в этом году на уровне 18,8-19,6%, а до конца года ждет ее в диапазоне 16,3-18%. С 1 января правила расчета пеней, начисляемых организациям, были уточнены. Так, с 1 января по 31 декабря 2025 года организациям установили 3 ставки для расчета пеней: за первые 30 календарных дней просрочки - 1/300 ставки ЦБ РФ от суммы недоимки, с 31 дня по 90 день - 1/150, а с 91 дня и по день оплаты - 1/300. Как отмечается в материалах ФНС, для недоимок, образовавшихся до 1 октября 2017 года, расчет производится только по ставке 1/300 от ключевой, с 1 октября 2017 года по 8 марта 2022 года за первые 30 календарных дней просрочки - 1/300 от ключевой, с 31 дня - 1/150. В свою очередь, с 9 марта 2022 года по 31 декабря 2024 года - также 1/300 от ключевой.

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минфин, фнс россии, финансы, пени