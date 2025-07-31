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Минтранс сообщил о росте авиаперевозок между Россией и ОАЭ - 31.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250731/mintrans-860182210.html
Минтранс сообщил о росте авиаперевозок между Россией и ОАЭ
Минтранс сообщил о росте авиаперевозок между Россией и ОАЭ - 31.07.2025, ПРАЙМ
Минтранс сообщил о росте авиаперевозок между Россией и ОАЭ
Перевозки воздушным транспортом между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) в 2024 году выросли в 2 раза, сообщает Минтранс России в рамках рабочей... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T20:33+0300
2025-07-31T20:34+0300
экономика
минтранс рф
авиаперевозки
россия
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Перевозки воздушным транспортом между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) в 2024 году выросли в 2 раза, сообщает Минтранс России в рамках рабочей встречи министра транспорта РФ Андрея Никитина и полномочного посла ОАЭ Мухаммеда Ахмеда Аль-Джабера. "Российские и эмиратские авиакомпании активно наращивают перевозки между странами, что подтверждается цифрами. В 2024 году пассажиропоток вырос в 2 раза", - говорится в сообщении. Отмечается, что на встрече также были рассмотрены такие темы, как упрощение визовых формальностей для членов экипажей воздушных судов и ситуация в сфере морских перевозок. Помимо этого, российская сторона отметила развитие в стране технологий беспилотного транспорта и предложила коллегам из ОАЭ наладить сотрудничество в данной сфере. Никитин пригласил делегацию ОАЭ принять участие в Международном транспортно-логистическом форуме, который состоится весной 2026 года в Санкт-Петербурге.
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минтранс рф, авиаперевозки, россия, оаэ
Экономика, Минтранс РФ, авиаперевозки, РОССИЯ, ОАЭ
20:33 31.07.2025 (обновлено: 20:34 31.07.2025)
 
Минтранс сообщил о росте авиаперевозок между Россией и ОАЭ

Минтранс: авиаперевозки между Россией и ОАЭ в 2024 году выросли вдвое

© Фото : Unsplash/Nick FewingsАбу-Даби, ОАЭ
Абу-Даби, ОАЭ - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
© Фото : Unsplash/Nick Fewings
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Перевозки воздушным транспортом между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) в 2024 году выросли в 2 раза, сообщает Минтранс России в рамках рабочей встречи министра транспорта РФ Андрея Никитина и полномочного посла ОАЭ Мухаммеда Ахмеда Аль-Джабера.
"Российские и эмиратские авиакомпании активно наращивают перевозки между странами, что подтверждается цифрами. В 2024 году пассажиропоток вырос в 2 раза", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на встрече также были рассмотрены такие темы, как упрощение визовых формальностей для членов экипажей воздушных судов и ситуация в сфере морских перевозок.
Помимо этого, российская сторона отметила развитие в стране технологий беспилотного транспорта и предложила коллегам из ОАЭ наладить сотрудничество в данной сфере.
Никитин пригласил делегацию ОАЭ принять участие в Международном транспортно-логистическом форуме, который состоится весной 2026 года в Санкт-Петербурге.
Fesco - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
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Вчера, 11:02
 
ЭкономикаМинтранс РФавиаперевозкиРОССИЯОАЭ
 
 
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