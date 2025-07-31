https://1prime.ru/20250731/mintrans-860182210.html
Минтранс сообщил о росте авиаперевозок между Россией и ОАЭ
Минтранс сообщил о росте авиаперевозок между Россией и ОАЭ - 31.07.2025, ПРАЙМ
Минтранс сообщил о росте авиаперевозок между Россией и ОАЭ
Перевозки воздушным транспортом между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) в 2024 году выросли в 2 раза, сообщает Минтранс России в рамках рабочей... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T20:33+0300
2025-07-31T20:33+0300
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Перевозки воздушным транспортом между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) в 2024 году выросли в 2 раза, сообщает Минтранс России в рамках рабочей встречи министра транспорта РФ Андрея Никитина и полномочного посла ОАЭ Мухаммеда Ахмеда Аль-Джабера. "Российские и эмиратские авиакомпании активно наращивают перевозки между странами, что подтверждается цифрами. В 2024 году пассажиропоток вырос в 2 раза", - говорится в сообщении. Отмечается, что на встрече также были рассмотрены такие темы, как упрощение визовых формальностей для членов экипажей воздушных судов и ситуация в сфере морских перевозок. Помимо этого, российская сторона отметила развитие в стране технологий беспилотного транспорта и предложила коллегам из ОАЭ наладить сотрудничество в данной сфере. Никитин пригласил делегацию ОАЭ принять участие в Международном транспортно-логистическом форуме, который состоится весной 2026 года в Санкт-Петербурге.
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минтранс рф, авиаперевозки, россия, оаэ
Экономика, Минтранс РФ, авиаперевозки, РОССИЯ, ОАЭ
Минтранс сообщил о росте авиаперевозок между Россией и ОАЭ
Минтранс: авиаперевозки между Россией и ОАЭ в 2024 году выросли вдвое
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Перевозки воздушным транспортом между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) в 2024 году выросли в 2 раза, сообщает Минтранс России в рамках рабочей встречи министра транспорта РФ Андрея Никитина и полномочного посла ОАЭ Мухаммеда Ахмеда Аль-Джабера.
"Российские и эмиратские авиакомпании активно наращивают перевозки между странами, что подтверждается цифрами. В 2024 году пассажиропоток вырос в 2 раза", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на встрече также были рассмотрены такие темы, как упрощение визовых формальностей для членов экипажей воздушных судов и ситуация в сфере морских перевозок.
Помимо этого, российская сторона отметила развитие в стране технологий беспилотного транспорта и предложила коллегам из ОАЭ наладить сотрудничество в данной сфере.
Никитин пригласил делегацию ОАЭ принять участие в Международном транспортно-логистическом форуме, который состоится весной 2026 года в Санкт-Петербурге.
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