https://1prime.ru/20250731/mintrans-860182210.html

Минтранс сообщил о росте авиаперевозок между Россией и ОАЭ

Минтранс сообщил о росте авиаперевозок между Россией и ОАЭ - 31.07.2025, ПРАЙМ

Минтранс сообщил о росте авиаперевозок между Россией и ОАЭ

Перевозки воздушным транспортом между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) в 2024 году выросли в 2 раза, сообщает Минтранс России в рамках рабочей... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T20:33+0300

2025-07-31T20:33+0300

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Перевозки воздушным транспортом между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) в 2024 году выросли в 2 раза, сообщает Минтранс России в рамках рабочей встречи министра транспорта РФ Андрея Никитина и полномочного посла ОАЭ Мухаммеда Ахмеда Аль-Джабера. "Российские и эмиратские авиакомпании активно наращивают перевозки между странами, что подтверждается цифрами. В 2024 году пассажиропоток вырос в 2 раза", - говорится в сообщении. Отмечается, что на встрече также были рассмотрены такие темы, как упрощение визовых формальностей для членов экипажей воздушных судов и ситуация в сфере морских перевозок. Помимо этого, российская сторона отметила развитие в стране технологий беспилотного транспорта и предложила коллегам из ОАЭ наладить сотрудничество в данной сфере. Никитин пригласил делегацию ОАЭ принять участие в Международном транспортно-логистическом форуме, который состоится весной 2026 года в Санкт-Петербурге.

https://1prime.ru/20250730/perevozki-860100514.html

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минтранс рф, авиаперевозки, россия, оаэ