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Ипотечные каникулы для семей с детьми продлят до 1,5 лет - 31.07.2025, ПРАЙМ
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Ипотечные каникулы для семей с детьми продлят до 1,5 лет
Ипотечные каникулы для семей с детьми продлят до 1,5 лет - 31.07.2025, ПРАЙМ
Ипотечные каникулы для семей с детьми продлят до 1,5 лет
Ипотечные каникулы для семей с детьми будут продлены до 1,5 лет при рождении второго или последующего ребенка, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T16:33+0300
2025-07-31T16:33+0300
экономика
бизнес
общество
михаил мишустин
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Ипотечные каникулы для семей с детьми будут продлены до 1,5 лет при рождении второго или последующего ребенка, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг. "Сейчас при появлении ребенка заемщик получает право на полугодовые кредитные каникулы, если его доходы снизились более чем на 20%, а расходы на обслуживание займа превышают 40% среднемесячных поступлений. Теперь для тех, у кого родился или был усыновлен второй или последующие дети, льготный период будет увеличен до полутора лет", - сообщил глава правительства. Мишустин сказал, что подготовленный законопроект призван снизить нагрузку на родителей, выплачивающих ипотеку. Он отметил, что проценты по основному долгу станут начисляться только с 7 по 18 месяц. Их можно будет оплатить после погашения обязательств по текущему договору. "Это позволит поддержать семьи в наиболее сложный период, когда один из родителей ухаживает за малышом и не имеет возможности выйти на работу. И конечно, мы рассчитываем, что вместе с другими действующими мерами это повлияет на демографическую ситуацию в стране в целом", - добавил премьер.
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бизнес, общество , михаил мишустин
Экономика, Бизнес, Общество , Михаил Мишустин
16:33 31.07.2025
 
Ипотечные каникулы для семей с детьми продлят до 1,5 лет

Ипотечные каникулы для семей продлят до 1,5 лет при рождении второго ребенка

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Ипотечные каникулы для семей с детьми будут продлены до 1,5 лет при рождении второго или последующего ребенка, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг.
"Сейчас при появлении ребенка заемщик получает право на полугодовые кредитные каникулы, если его доходы снизились более чем на 20%, а расходы на обслуживание займа превышают 40% среднемесячных поступлений. Теперь для тех, у кого родился или был усыновлен второй или последующие дети, льготный период будет увеличен до полутора лет", - сообщил глава правительства.
Мишустин сказал, что подготовленный законопроект призван снизить нагрузку на родителей, выплачивающих ипотеку. Он отметил, что проценты по основному долгу станут начисляться только с 7 по 18 месяц. Их можно будет оплатить после погашения обязательств по текущему договору.
"Это позволит поддержать семьи в наиболее сложный период, когда один из родителей ухаживает за малышом и не имеет возможности выйти на работу. И конечно, мы рассчитываем, что вместе с другими действующими мерами это повлияет на демографическую ситуацию в стране в целом", - добавил премьер.
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