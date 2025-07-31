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Россия в первом полугодии нарастила объемы производства мяса птицы на 3%

Россия в первом полугодии нарастила объемы производства мяса птицы на 3% - 31.07.2025, ПРАЙМ

Россия в первом полугодии нарастила объемы производства мяса птицы на 3%

Производство мяса птицы в России в первом полугодии выросло на 3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составило более 3,5 миллионов тонн,... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T10:46+0300

2025-07-31T10:46+0300

2025-07-31T11:40+0300

россия

минсельхоз

мясо птицы

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Производство мяса птицы в России в первом полугодии выросло на 3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составило более 3,5 миллионов тонн, говорится в сообщении министерства сельского хозяйства РФ."В 2025 году в России сохраняется рост производства птицы. За январь-июнь в хозяйствах всех категорий произведено более 3,5 миллионов тонн, что на 3% больше, чем за аналогичный период 2024 года", - сообщил Минсельхоз."Увеличение производства способствует стабильной ценовой ситуации на этом рынке. Так, по данным на 23 июля, цены производителей на мясо кур (в тушках) за год выросли всего на 5% и составили в среднем 168 рублей за килограмм. При этом потребительские цены за 12 месяцев увеличились на 2,9%, а за последний месяц – снизились на 0,1%", - сказано в сообщении.Цены на курятину остаются стабильными, прокомментировал руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин."Потребительские цены в течение года остаются стабильными. Кроме того, учитывая прогнозы объемов производства, можно ожидать, что потребительские цены на мясо бройлера до конца года будут отставать от темпов инфляции. Что касается мяса механической обвалки, то происходит коррекция после глубокого падения цен в первой половине года. Средние цены по году не будут сильно отличаться от средних цен 2024 года", - приводятся слова Юшина в сообщении Минсельхоза.Генеральный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева также не видит рисков повышения стоимости куриного мяса в рознице. Она отметила, что цены на эту позицию остаются на уровне прошлого года.В среду Росстат сообщил, что мясо кур за период с 22 по 28 июля подорожало на 0,2%.

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россия, минсельхоз, мясо птицы