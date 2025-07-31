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ЦБ не пересматривал значение национальной антициклической надбавки
ЦБ не пересматривал значение национальной антициклической надбавки - 31.07.2025, ПРАЙМ
ЦБ не пересматривал значение национальной антициклической надбавки
Банк России не пересматривал значение национальной антициклической надбавки, действующей с 1 июля 2025 года; банковский сектор обладает достаточным запасом... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T15:48+0300
2025-07-31T15:48+0300
2025-07-31T15:48+0300
банк россии
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Банк России не пересматривал значение национальной антициклической надбавки, действующей с 1 июля 2025 года; банковский сектор обладает достаточным запасом капитала для устойчивого финансирования экономики, сообщил регулятор. "Банк России не пересматривал значение национальной антициклической надбавки, действующей с 1 июля 2025 года (0,5 п.п. к нормативам достаточности капитала банков)", - говорится в сообщении С начала 2025 года достаточность капитала банков увеличилась с 12,5 до 13,4% на 1 июля 2025 года. По оценке ЦБ, банковский сектор обладает достаточным запасом капитала для устойчивого финансирования экономики с учетом уже принятых решений по макропруденциальным инструментам, а также с учетом планового повышения надбавок к нормативам достаточности капитала. В связи с этим значение национальной антициклической надбавки не пересматривалось. Ранее в июле директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова сообщала, что повышать антициклическую надбавку в ближайшее время нецелесообразно. В ноябре прошлого года регулятор принял решение скорректировать график установления национальной антициклической надбавки к нормативам достаточности капитала: с 1 февраля 2025 года антициклическая надбавка установлена в размере 0,25% от активов, взвешенных по риску, а с 1 июля - в размере 0,5% от активов, взвешенных по риску. Регулятор считает, что накопление антициклической надбавки в размере 0,5 процентного пункта наряду с макропруденциальными буферами по отдельным видам кредитов будет способствовать большей устойчивости банков. Как указывал ЦБ в апреле, с учетом роста запаса капитала у отдельных банков и снижения Банком России в первом квартале 2025 года макропруденциальных надбавок по ипотеке и по кредитным картам в льготном периоде, все банки справляются с соблюдением с 1 июля 2025 года антициклической надбавки в размере 0,5% от активов, взвешенных по риску, при сохранении сбалансированного роста кредитования.
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финансы, россия
Банк России, Финансы, РОССИЯ
ЦБ не пересматривал значение национальной антициклической надбавки
Банк России не пересматривал значение национальной антициклической надбавки
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Банк России не пересматривал значение национальной антициклической надбавки, действующей с 1 июля 2025 года; банковский сектор обладает достаточным запасом капитала для устойчивого финансирования экономики, сообщил регулятор.
"Банк России не пересматривал значение национальной антициклической надбавки, действующей с 1 июля 2025 года (0,5 п.п. к нормативам достаточности капитала банков)", - говорится в сообщении
С начала 2025 года достаточность капитала банков увеличилась с 12,5 до 13,4% на 1 июля 2025 года. По оценке ЦБ, банковский сектор обладает достаточным запасом капитала для устойчивого финансирования экономики с учетом уже принятых решений по макропруденциальным инструментам, а также с учетом планового повышения надбавок к нормативам достаточности капитала. В связи с этим значение национальной антициклической надбавки не пересматривалось.
Ранее в июле директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова сообщала, что повышать антициклическую надбавку в ближайшее время нецелесообразно.
В ноябре прошлого года регулятор принял решение скорректировать график установления национальной антициклической надбавки к нормативам достаточности капитала: с 1 февраля 2025 года антициклическая надбавка установлена в размере 0,25% от активов, взвешенных по риску, а с 1 июля - в размере 0,5% от активов, взвешенных по риску.
Регулятор считает, что накопление антициклической надбавки в размере 0,5 процентного пункта наряду с макропруденциальными буферами по отдельным видам кредитов будет способствовать большей устойчивости банков.
Как указывал ЦБ в апреле, с учетом роста запаса капитала у отдельных банков и снижения Банком России в первом квартале 2025 года макропруденциальных надбавок по ипотеке и по кредитным картам в льготном периоде, все банки справляются с соблюдением с 1 июля 2025 года антициклической надбавки в размере 0,5% от активов, взвешенных по риску, при сохранении сбалансированного роста кредитования.
ЦБ сохранил МПЛ по необеспеченным потребительским кредитам и займам