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НАСА рассчитывает, что его специалисты продолжат ездить на старты "Союзов" - 31.07.2025, ПРАЙМ
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НАСА рассчитывает, что его специалисты продолжат ездить на старты "Союзов"
НАСА рассчитывает, что его специалисты продолжат ездить на старты "Союзов" - 31.07.2025, ПРАЙМ
НАСА рассчитывает, что его специалисты продолжат ездить на старты "Союзов"
НАСА рассчитывает, что его специалисты продолжат ездить в Россию на старты космических кораблей "Союз", заявил РИА Новости представитель НАСА по связям с... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T09:04+0300
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бизнес
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общество
наса
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ВАШИНГТОН, 31 июл - ПРАЙМ. НАСА рассчитывает, что его специалисты продолжат ездить в Россию на старты космических кораблей "Союз", заявил РИА Новости представитель НАСА по связям с общественностью при Космическом центре имени Джона Ф. Кеннеди Стивен Сиселоф. "Я рассчитываю, что это, безусловно, продолжится", - сказал Сиселоф.
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бизнес, россия, общество , наса
Бизнес, РОССИЯ, Общество , НАСА
09:04 31.07.2025
 
НАСА рассчитывает, что его специалисты продолжат ездить на старты "Союзов"

НАСА рассчитывает, что сотрудники агентства продолжат ездить на старты "Союзов"

© РИА Новости . Роман Соколов | Перейти в медиабанкВывоз космического корабля "Союз ТМА-14М" на старт
Вывоз космического корабля Союз ТМА-14М на старт - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости . Роман Соколов
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ВАШИНГТОН, 31 июл - ПРАЙМ. НАСА рассчитывает, что его специалисты продолжат ездить в Россию на старты космических кораблей "Союз", заявил РИА Новости представитель НАСА по связям с общественностью при Космическом центре имени Джона Ф. Кеннеди Стивен Сиселоф.
"Я рассчитываю, что это, безусловно, продолжится", - сказал Сиселоф.
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НАСА рассчитывает на продолжение перекрестных полетов России и США
08:03
 
БизнесРОССИЯОбществоНАСА
 
 
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