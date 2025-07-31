https://1prime.ru/20250731/nasa-860147523.html

НАСА рассчитывает, что его специалисты продолжат ездить на старты "Союзов"

НАСА рассчитывает, что его специалисты продолжат ездить на старты "Союзов" - 31.07.2025, ПРАЙМ

НАСА рассчитывает, что его специалисты продолжат ездить на старты "Союзов"

НАСА рассчитывает, что его специалисты продолжат ездить в Россию на старты космических кораблей "Союз", заявил РИА Новости представитель НАСА по связям с... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T09:04+0300

2025-07-31T09:04+0300

2025-07-31T09:04+0300

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ВАШИНГТОН, 31 июл - ПРАЙМ. НАСА рассчитывает, что его специалисты продолжат ездить в Россию на старты космических кораблей "Союз", заявил РИА Новости представитель НАСА по связям с общественностью при Космическом центре имени Джона Ф. Кеннеди Стивен Сиселоф. "Я рассчитываю, что это, безусловно, продолжится", - сказал Сиселоф.

https://1prime.ru/20250731/nasa-860144321.html

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бизнес, россия, общество , наса