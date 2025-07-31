https://1prime.ru/20250731/nasa-860147523.html
НАСА рассчитывает, что его специалисты продолжат ездить на старты "Союзов"
НАСА рассчитывает, что его специалисты продолжат ездить на старты "Союзов" - 31.07.2025, ПРАЙМ
НАСА рассчитывает, что его специалисты продолжат ездить на старты "Союзов"
НАСА рассчитывает, что его специалисты продолжат ездить в Россию на старты космических кораблей "Союз", заявил РИА Новости представитель НАСА по связям с... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T09:04+0300
2025-07-31T09:04+0300
2025-07-31T09:04+0300
бизнес
россия
общество
наса
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860147277_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_deab0decb441bff077e95a2971342e55.jpg
ВАШИНГТОН, 31 июл - ПРАЙМ. НАСА рассчитывает, что его специалисты продолжат ездить в Россию на старты космических кораблей "Союз", заявил РИА Новости представитель НАСА по связям с общественностью при Космическом центре имени Джона Ф. Кеннеди Стивен Сиселоф. "Я рассчитываю, что это, безусловно, продолжится", - сказал Сиселоф.
https://1prime.ru/20250731/nasa-860144321.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860147277_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_2a11aad421cfdb0a6255b8a86fe52730.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, общество , наса
Бизнес, РОССИЯ, Общество , НАСА
НАСА рассчитывает, что его специалисты продолжат ездить на старты "Союзов"
НАСА рассчитывает, что сотрудники агентства продолжат ездить на старты "Союзов"