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"Самое время сдаться". Путину пригрозили оружием, превосходящим оружие РФ
"Самое время сдаться". Путину пригрозили оружием, превосходящим оружие РФ - 31.07.2025, ПРАЙМ
"Самое время сдаться". Путину пригрозили оружием, превосходящим оружие РФ
Североатлантический альянс может поставить Киеву оружие, на поколение опережающее российское, поэтому сейчас президенту РФ Владимиру Путину самое время сдаться. | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T17:22+0300
2025-07-31T17:22+0300
2025-07-31T17:52+0300
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нато
ракеты
военная помощь украине
россия
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мнение
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Североатлантический альянс может поставить Киеву оружие, на поколение опережающее российское, поэтому сейчас президенту РФ Владимиру Путину самое время сдаться. С таким фантастическим заявлением в беседе с украинским YouTube-каналом "Война и политика" выступил полковник ВС Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон Гордон. Не утруждая себя приведением примеров, он с необъяснимым бахвальством сообщил, что американские высокоточные ракеты, имеющие радиус действия в тысячи километров, продемонстрировали свою способность преодолевать системы противовоздушной обороны России."Это усиливает давление и посылает Кремлю сигнал, что мы готовы на все. У нас есть современное оружие, которое на поколение опережает российское. И мы готовы передать его Украине", - пригрозил британский полковник, опять же не отвлекаясь на обоснование своих слов.Вместе с тем де Бреттон Гордон призвал "богатых и влиятельных людей в Москве" убедить Путина сесть за стол переговоров, "иначе американская крылатая ракета может прилететь прямо в Кремль". Ведь США и Украина показали, что способны это сделать, повторил британский полковник. Затем он решил объяснить украинскому каналу, в чем на самом деле смысл действий президента США Дональда Трампа в отношении России. А на самом деле глава Белого дома, как считает британский полковник, пытается сказать Путину, что "сейчас самое время сдаться, а если он помедлит, то потерпит поражение". "Для Украины это был бы наилучший вариант", - отметил де Бреттон Гордон.
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сша, нато, ракеты, военная помощь украине, россия, владимир путин, мнение
Вооружения, США, НАТО, ракеты, военная помощь Украине, РОССИЯ, Владимир Путин, мнение
"Самое время сдаться". Путину пригрозили оружием, превосходящим оружие РФ
Де Бреттон Гордон: НАТО может поставить Киеву оружие, превосходящее гиперзвук РФ
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Североатлантический альянс может поставить Киеву оружие, на поколение опережающее российское, поэтому сейчас президенту РФ Владимиру Путину самое время сдаться. С таким фантастическим заявлением в беседе с украинским YouTube-каналом "Война и политика" выступил полковник ВС Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон Гордон.
Не утруждая себя приведением примеров, он с необъяснимым бахвальством сообщил, что американские высокоточные ракеты, имеющие радиус действия в тысячи километров, продемонстрировали свою способность преодолевать системы противовоздушной обороны России.
"Это усиливает давление и посылает Кремлю сигнал, что мы готовы на все. У нас есть современное оружие, которое на поколение опережает российское. И мы готовы передать его Украине", - пригрозил британский полковник, опять же не отвлекаясь на обоснование своих слов.
Вместе с тем де Бреттон Гордон призвал "богатых и влиятельных людей в Москве" убедить Путина сесть за стол переговоров, "иначе американская крылатая ракета может прилететь прямо в Кремль". Ведь США и Украина показали, что способны это сделать, повторил британский полковник.
Затем он решил объяснить украинскому каналу, в чем на самом деле смысл действий президента США Дональда Трампа в отношении России. А на самом деле глава Белого дома, как считает британский полковник, пытается сказать Путину, что "сейчас самое время сдаться, а если он помедлит, то потерпит поражение".
"Для Украины это был бы наилучший вариант", - отметил де Бреттон Гордон.
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