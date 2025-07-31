https://1prime.ru/20250731/nedvizhimost-860168283.html

Путин подписал закон, уточняющий пошлины за регистрацию недвижимости

Путин подписал закон, уточняющий пошлины за регистрацию недвижимости - 31.07.2025, ПРАЙМ

Путин подписал закон, уточняющий пошлины за регистрацию недвижимости

Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий размеры госпошлин при регистрации прав на объекты недвижимости и доли в них и особенности их уплаты,... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T15:08+0300

2025-07-31T15:08+0300

2025-07-31T15:08+0300

бизнес

россия

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/83424/16/834241610_0:0:2895:1629_1920x0_80_0_0_66f6bc99035d7bd064e6b49af4e97eda.jpg

МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий размеры госпошлин при регистрации прав на объекты недвижимости и доли в них и особенности их уплаты, а также устанавливающий новые льготы при их уплате. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В частности, пошлина за государственный кадастровый учет или госрегистрацию права собственности физлица на земельный участок, предназначенный для деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, составит 700 рублей, а если учет и регистрация осуществляются одновременно – 1000 рублей. За постановку на такой учет или госрегистрацию права собственности гражданина на земельный участок, предназначенный для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества для собственных нужд, индивидуального гаражного или жилищного строительства, деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, либо на создаваемый или созданный на таком участке объект недвижимости пошлина составит 700 рублей. При одновременном осуществлении государственного кадастрового учета и госрегистрации прав на объекты сетей газораспределения и газопотребления, созданные при подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства, пошлина составит 4 тысячи рублей. Одновременно уточняется порядок уплаты госпошлины за постановку на кадастровый учет и госрегистрацию прав на здания (сооружения), строительство которых осуществляется поэтапно. Пошлина в этом случае также будет уплачиваться поэтапно. Уточняется порядок определения госпошлины за госрегистрацию перехода права собственности на долю в праве общей долевой собственности. Для ее расчета будет использоваться стоимость доли, которая переходит, а не объекта целиком, как сейчас. Это снизит размер госпошлины при таком переходе. Эта норма будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года, то есть иметь обратную силу. Кроме того, закон освобождает граждан, пострадавших при ЧС, от уплаты госпошлины за постановку на кадастровый учет или госрегистрацию права собственности на жилье, созданное ими в связи с реализацией мер социальной поддержки взамен утраченных в результате ЧС. Одновременно уточняется и перечень льгот для участников специальной военной операции и лиц, обеспечивавших выполнение задач в приграничных регионах. В настоящее время федеральные, региональные и местные органы власти, которые обращаются за совершением юридически значимых действий, освобождены от уплаты госпошлины. Закон отменяет эту льготу в случаях, когда такие обращения они делают не в собственных интересах, а в интересах иных лиц. Также с 1 марта 2026 года вводится госпошлина в размере 3500 рублей за предоставление организациям профессионального медицинского образования и фармацевтического образования заключения о соответствии требованиям к кадровому и материально-техническому обеспечению образовательной деятельности в части практической подготовки обучающихся. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением ряда положений, для которых установлены иные сроки.

https://1prime.ru/20250731/putin-860164463.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, владимир путин