Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин подписал закон, уточняющий пошлины за регистрацию недвижимости - 31.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250731/nedvizhimost-860168283.html
Путин подписал закон, уточняющий пошлины за регистрацию недвижимости
Путин подписал закон, уточняющий пошлины за регистрацию недвижимости - 31.07.2025, ПРАЙМ
Путин подписал закон, уточняющий пошлины за регистрацию недвижимости
Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий размеры госпошлин при регистрации прав на объекты недвижимости и доли в них и особенности их уплаты,... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T15:08+0300
2025-07-31T15:08+0300
бизнес
россия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/83424/16/834241610_0:0:2895:1629_1920x0_80_0_0_66f6bc99035d7bd064e6b49af4e97eda.jpg
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий размеры госпошлин при регистрации прав на объекты недвижимости и доли в них и особенности их уплаты, а также устанавливающий новые льготы при их уплате. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В частности, пошлина за государственный кадастровый учет или госрегистрацию права собственности физлица на земельный участок, предназначенный для деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, составит 700 рублей, а если учет и регистрация осуществляются одновременно – 1000 рублей. За постановку на такой учет или госрегистрацию права собственности гражданина на земельный участок, предназначенный для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества для собственных нужд, индивидуального гаражного или жилищного строительства, деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, либо на создаваемый или созданный на таком участке объект недвижимости пошлина составит 700 рублей. При одновременном осуществлении государственного кадастрового учета и госрегистрации прав на объекты сетей газораспределения и газопотребления, созданные при подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства, пошлина составит 4 тысячи рублей. Одновременно уточняется порядок уплаты госпошлины за постановку на кадастровый учет и госрегистрацию прав на здания (сооружения), строительство которых осуществляется поэтапно. Пошлина в этом случае также будет уплачиваться поэтапно. Уточняется порядок определения госпошлины за госрегистрацию перехода права собственности на долю в праве общей долевой собственности. Для ее расчета будет использоваться стоимость доли, которая переходит, а не объекта целиком, как сейчас. Это снизит размер госпошлины при таком переходе. Эта норма будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года, то есть иметь обратную силу. Кроме того, закон освобождает граждан, пострадавших при ЧС, от уплаты госпошлины за постановку на кадастровый учет или госрегистрацию права собственности на жилье, созданное ими в связи с реализацией мер социальной поддержки взамен утраченных в результате ЧС. Одновременно уточняется и перечень льгот для участников специальной военной операции и лиц, обеспечивавших выполнение задач в приграничных регионах. В настоящее время федеральные, региональные и местные органы власти, которые обращаются за совершением юридически значимых действий, освобождены от уплаты госпошлины. Закон отменяет эту льготу в случаях, когда такие обращения они делают не в собственных интересах, а в интересах иных лиц. Также с 1 марта 2026 года вводится госпошлина в размере 3500 рублей за предоставление организациям профессионального медицинского образования и фармацевтического образования заключения о соответствии требованиям к кадровому и материально-техническому обеспечению образовательной деятельности в части практической подготовки обучающихся. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением ряда положений, для которых установлены иные сроки.
https://1prime.ru/20250731/putin-860164463.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83424/16/834241610_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_e747f0d820fddffe9bddd8f6c7f9b454.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, владимир путин
Бизнес, РОССИЯ, Владимир Путин
15:08 31.07.2025
 
Путин подписал закон, уточняющий пошлины за регистрацию недвижимости

Путин подписал закон, уточняющий размеры госпошлин при регистрации прав на недвижимость

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий размеры госпошлин при регистрации прав на объекты недвижимости и доли в них и особенности их уплаты, а также устанавливающий новые льготы при их уплате. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
В частности, пошлина за государственный кадастровый учет или госрегистрацию права собственности физлица на земельный участок, предназначенный для деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, составит 700 рублей, а если учет и регистрация осуществляются одновременно – 1000 рублей.
За постановку на такой учет или госрегистрацию права собственности гражданина на земельный участок, предназначенный для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества для собственных нужд, индивидуального гаражного или жилищного строительства, деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, либо на создаваемый или созданный на таком участке объект недвижимости пошлина составит 700 рублей.
При одновременном осуществлении государственного кадастрового учета и госрегистрации прав на объекты сетей газораспределения и газопотребления, созданные при подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства, пошлина составит 4 тысячи рублей. Одновременно уточняется порядок уплаты госпошлины за постановку на кадастровый учет и госрегистрацию прав на здания (сооружения), строительство которых осуществляется поэтапно. Пошлина в этом случае также будет уплачиваться поэтапно.
Уточняется порядок определения госпошлины за госрегистрацию перехода права собственности на долю в праве общей долевой собственности. Для ее расчета будет использоваться стоимость доли, которая переходит, а не объекта целиком, как сейчас. Это снизит размер госпошлины при таком переходе. Эта норма будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года, то есть иметь обратную силу.
Кроме того, закон освобождает граждан, пострадавших при ЧС, от уплаты госпошлины за постановку на кадастровый учет или госрегистрацию права собственности на жилье, созданное ими в связи с реализацией мер социальной поддержки взамен утраченных в результате ЧС. Одновременно уточняется и перечень льгот для участников специальной военной операции и лиц, обеспечивавших выполнение задач в приграничных регионах.
В настоящее время федеральные, региональные и местные органы власти, которые обращаются за совершением юридически значимых действий, освобождены от уплаты госпошлины. Закон отменяет эту льготу в случаях, когда такие обращения они делают не в собственных интересах, а в интересах иных лиц.
Также с 1 марта 2026 года вводится госпошлина в размере 3500 рублей за предоставление организациям профессионального медицинского образования и фармацевтического образования заключения о соответствии требованиям к кадровому и материально-техническому обеспечению образовательной деятельности в части практической подготовки обучающихся.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением ряда положений, для которых установлены иные сроки.
Президент Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
Путин подписал закон о новых пошлинах для автовладельцев и мигрантов
14:29
 
БизнесРОССИЯВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала