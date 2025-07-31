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В Никарагуа поддержали действия России против украинского неонацизма - 31.07.2025, ПРАЙМ
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В Никарагуа поддержали действия России против украинского неонацизма
В Никарагуа поддержали действия России против украинского неонацизма - 31.07.2025, ПРАЙМ
В Никарагуа поддержали действия России против украинского неонацизма
Сопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо в послании российскому лидеру Владимиру Путину выразили поддержку действиям РФ против украинского... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T05:15+0300
2025-07-31T05:15+0300
экономика
россия
общество
никарагуа
рф
запорожская область
владимир путин
нато
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МЕХИКО, 31 июл - ПРАЙМ. Сопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо в послании российскому лидеру Владимиру Путину выразили поддержку действиям РФ против украинского неонацизма, который поддерживают страны НАТО. "Правительство и народ Никарагуа твёрдо признают и поддерживают героическую борьбу, которую ведёт Россия против украинского неонацизма, поддерживаемого НАТО. Мы солидарны с российскими семьями, пожертвовавшими жизнями своих близких ради защиты русского народа и мира во всем мире", - говорится в письме, которое опубликовало издание El 19 Digital. В Манагуа выразили уверенность в победе России над гегемонизмом и фашизмом, добавив, что победа России станет победой всего человечества. Руководство республики выразило свою полную поддержку и признание Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областям как неотъемлемой части Российской Федерации, пожелав процветания российскому народу.
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россия, общество , никарагуа, рф, запорожская область, владимир путин, нато
Экономика, РОССИЯ, Общество , Никарагуа, РФ, Запорожская область, Владимир Путин, НАТО
05:15 31.07.2025
 
В Никарагуа поддержали действия России против украинского неонацизма

Сопрезиденты Никарагуа Ортега и Мурильо поддержали действия России против неонацизма

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МЕХИКО, 31 июл - ПРАЙМ. Сопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо в послании российскому лидеру Владимиру Путину выразили поддержку действиям РФ против украинского неонацизма, который поддерживают страны НАТО.
"Правительство и народ Никарагуа твёрдо признают и поддерживают героическую борьбу, которую ведёт Россия против украинского неонацизма, поддерживаемого НАТО. Мы солидарны с российскими семьями, пожертвовавшими жизнями своих близких ради защиты русского народа и мира во всем мире", - говорится в письме, которое опубликовало издание El 19 Digital.
В Манагуа выразили уверенность в победе России над гегемонизмом и фашизмом, добавив, что победа России станет победой всего человечества.
Руководство республики выразило свою полную поддержку и признание Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областям как неотъемлемой части Российской Федерации, пожелав процветания российскому народу.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоНикарагуаРФЗапорожская областьВладимир ПутинНАТО
 
 
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