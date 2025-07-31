https://1prime.ru/20250731/nornikel-860178070.html
"Норникель" закрыл сделку по выходу из совместного предприятия в ЮАР
"Норникель" закрыл сделку по выходу из совместного предприятия в ЮАР - 31.07.2025, ПРАЙМ
"Норникель" закрыл сделку по выходу из совместного предприятия в ЮАР
"Норникель" закрыл сделку по продаже 50%-ной доли в совместном предприятии Nkomati в ЮАР южноафриканскому партнеру, сообщила компания. | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T18:14+0300
2025-07-31T18:14+0300
2025-07-31T18:15+0300
экономика
норникель
выход
совместное предприятие
юар
сделка
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. "Норникель" закрыл сделку по продаже 50%-ной доли в совместном предприятии Nkomati в ЮАР южноафриканскому партнеру, сообщила компания. В ноябре 2023 года "Норникель" заявлял, что заключил соглашение о передаче 50%-й доли в совместном предприятии Nkomati в ЮАР своему партнеру African Rainbow Minerals Limited (ARM). "Норникель" через входящую в группу компанию Norilsk Nickel Africa Proprietary Limited (NNAf) закрыл сделку по продаже 50%-ной доли в совместном предприятии Nkomati южноафриканскому партнеру, компании African Rainbow Minerals Limited (ARM)", - говорится в сообщении. Отмечается, что на сегодняшний день активы Nkomati включают месторождение вкрапленных медно-никелевых сульфидных руд, подземный рудник, а также карьер. Горные работы и производственная деятельность прекращены в марте 2021 года, с того года рудник находится в режиме консервации и рекультивации, добавили в компании. Согласно релизу, закрытие сделки состоялось благодаря успешному получению необходимых разрешений регуляторов ЮАР, а также по результатам выполнения ряда взаимно согласованных сторонами условий для закрытия. "Закрытие сделки подтверждает приверженность "Норникеля" развитию своей уникальной ресурсной базы и портфеля первоклассных активов в России, а также долгосрочную стратегию компании по выходу из активов, не отвечающих критериям первоклассности", - заключили в сообщении. В октябре 2014 года "Норникель" подписал соглашение с BCL Group о продаже своих долей в рудниках Нкомати и Тати, однако BCL не выполнила свои обязательства. Вместо этого в октябре 2016 года правительство Ботсваны (конечный акционер BCL Group) обратилось в Высокий суд Ботсваны о временной ликвидации BCL. Впоследствии "Норникель" подал иск о возмещении убытков в Лондонский международный арбитражный суд (LCIA). Спор был урегулирован только в 2021 году, следует из материалов российской компании. "Норильский никель" – диверсифицированная горно-металлургическая компания. Крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия.
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норникель, выход, совместное предприятие, юар, сделка
Экономика, Норникель, выход, совместное предприятие, ЮАР, сделка
"Норникель" закрыл сделку по выходу из совместного предприятия в ЮАР
"Норникель" закрыл сделку по выходу из совместного предприятия Nkomati в ЮАР
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. "Норникель" закрыл сделку по продаже 50%-ной доли в совместном предприятии Nkomati в ЮАР южноафриканскому партнеру, сообщила компания.
В ноябре 2023 года "Норникель" заявлял, что заключил соглашение о передаче 50%-й доли в совместном предприятии Nkomati в ЮАР своему партнеру African Rainbow Minerals Limited (ARM).
"Норникель" через входящую в группу компанию Norilsk Nickel Africa Proprietary Limited (NNAf) закрыл сделку по продаже 50%-ной доли в совместном предприятии Nkomati южноафриканскому партнеру, компании African Rainbow Minerals Limited (ARM)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на сегодняшний день активы Nkomati включают месторождение вкрапленных медно-никелевых сульфидных руд, подземный рудник, а также карьер. Горные работы и производственная деятельность прекращены в марте 2021 года, с того года рудник находится в режиме консервации и рекультивации, добавили в компании.
Согласно релизу, закрытие сделки состоялось благодаря успешному получению необходимых разрешений регуляторов ЮАР, а также по результатам выполнения ряда взаимно согласованных сторонами условий для закрытия.
"Закрытие сделки подтверждает приверженность "Норникеля" развитию своей уникальной ресурсной базы и портфеля первоклассных активов в России, а также долгосрочную стратегию компании по выходу из активов, не отвечающих критериям первоклассности", - заключили в сообщении.
В октябре 2014 года "Норникель" подписал соглашение с BCL Group о продаже своих долей в рудниках Нкомати и Тати, однако BCL не выполнила свои обязательства. Вместо этого в октябре 2016 года правительство Ботсваны (конечный акционер BCL Group) обратилось в Высокий суд Ботсваны о временной ликвидации BCL. Впоследствии "Норникель" подал иск о возмещении убытков в Лондонский международный арбитражный суд (LCIA). Спор был урегулирован только в 2021 году, следует из материалов российской компании.
"Норильский никель" – диверсифицированная горно-металлургическая компания. Крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия.
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