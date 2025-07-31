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В "Яндексе" отметили подорожание новостроек в городах-миллионниках
В "Яндексе" отметили подорожание новостроек в городах-миллионниках - 31.07.2025, ПРАЙМ
В "Яндексе" отметили подорожание новостроек в городах-миллионниках
Новостройки в российских городах-миллионниках в течение июля в среднем подорожали на 1,1% - до 188 тысяч рублей за квадратный метр, говорится в исследовании в... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T09:08+0300
2025-07-31T09:08+0300
2025-07-31T09:08+0300
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Новостройки в российских городах-миллионниках в течение июля в среднем подорожали на 1,1% - до 188 тысяч рублей за квадратный метр, говорится в исследовании в "Яндекс Недвижимости", имеющемся в распоряжении "РИА Недвижимости". По подсчетам "Яндекса", первичное жилье подорожало за месяц в восьми из 16 российских миллионников, в пяти мегаполисах цены снизились, в трех стагнируют. При этом в целом предложение сократилось на 3,4%. "В большинстве случаев рост медианных цен в объявлениях обусловлен сокращением объема наиболее доступных предложений. В целом динамика подтверждает, что покупатели находились в ожидании смягчения денежно-кредитной политики. Поэтому в ближайшие месяцы возможен частичный переток денег с депозитов на рынок недвижимости", - прокомментировал коммерческий директор сервиса Евгений Белокуров. Согласно исследованию, самый сильный ценовой прирост в июле отмечен в Уфе (+6%), Москве (+4,2%) и Челябинске (+2,2%), а наибольшее снижение - в Самаре (-2,5%), Воронеже (-1,3%) и Краснодаре (-1,3%). При этом, по данным "Яндекса", миллионниками с самыми дорогими новостройками являются Москва (451 тысяча рублей за квадратный метр), Санкт-Петербург (280 тысяч рублей, +1,8% за месяц), Казань (245 тысяч рублей, +0,5%), Нижний Новгород (190 тысяч рублей, -0,4%) и Уфа (178 тысяч рублей).
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недвижимость, яндекс, яндекс недвижимость, новостройки
Экономика, Недвижимость, Яндекс, Яндекс Недвижимость, новостройки
В "Яндексе" отметили подорожание новостроек в городах-миллионниках
"Яндекс Нежвижимость": новостройки в городах-миллионниках в июле подорожали на 1,1%
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Новостройки в российских городах-миллионниках в течение июля в среднем подорожали на 1,1% - до 188 тысяч рублей за квадратный метр, говорится в исследовании в "Яндекс Недвижимости", имеющемся в распоряжении "РИА Недвижимости".
По подсчетам "Яндекса", первичное жилье подорожало за месяц в восьми из 16 российских миллионников, в пяти мегаполисах цены снизились, в трех стагнируют. При этом в целом предложение сократилось на 3,4%.
"В большинстве случаев рост медианных цен в объявлениях обусловлен сокращением объема наиболее доступных предложений. В целом динамика подтверждает, что покупатели находились в ожидании смягчения денежно-кредитной политики. Поэтому в ближайшие месяцы возможен частичный переток денег с депозитов на рынок недвижимости", - прокомментировал коммерческий директор сервиса Евгений Белокуров.
Согласно исследованию, самый сильный ценовой прирост в июле отмечен в Уфе (+6%), Москве (+4,2%) и Челябинске (+2,2%), а наибольшее снижение - в Самаре (-2,5%), Воронеже (-1,3%) и Краснодаре (-1,3%).
При этом, по данным "Яндекса", миллионниками с самыми дорогими новостройками являются Москва (451 тысяча рублей за квадратный метр), Санкт-Петербург (280 тысяч рублей, +1,8% за месяц), Казань (245 тысяч рублей, +0,5%), Нижний Новгород (190 тысяч рублей, -0,4%) и Уфа (178 тысяч рублей).
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