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Канадская провинция Онтарио расторгла контракт с Starlink
Канадская провинция Онтарио расторгла контракт с Starlink - 31.07.2025, ПРАЙМ
Канадская провинция Онтарио расторгла контракт с Starlink
Канадская провинция Онтарио расторгла контракт на сумму около 69 миллионов долларов США с компанией Илона Маска Starlink в ответ на введенные США пошлины против | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T01:53+0300
2025-07-31T01:53+0300
2025-07-31T01:53+0300
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ВАШИНГТОН, 31 июл - ПРАЙМ. Канадская провинция Онтарио расторгла контракт на сумму около 69 миллионов долларов США с компанией Илона Маска Starlink в ответ на введенные США пошлины против Канады, подтвердил министр энергетики и горнодобывающей промышленности провинции Онтарио Стивен Лечче.
"Я могу подтвердить, что премьер (Канады Марк Карни) сдержал свое слово, расторгнув контракт именно по тем причинам, которые он приводил ранее. Мы защищаем интересы Канады", - заявил Лечче на пресс-конференции в Торонто. Трансляцию в YouTube правительство провинции.
Он отметил, что в настоящее время ведется работа "над поиском альтернативных решений".
Согласно условиям соглашения, заключенного провинцией Онтарио с компанией в ноябре прошлого года, Starlink обязалась обеспечить высокоскоростным интернет-подключением 15 тысяч домов и предприятий, расположенных в более отдаленных районах.
В феврале премьер-министр провинции Онтарио Дуг Форд пригрозил расторгнуть соглашение со Starlink в ответ на введение президентом США Дональдом Трампом пошлин на канадские товары.
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мировая экономика, сша, канада, марк карни, дональд трамп, starlink, youtube
Экономика, Мировая экономика, США, КАНАДА, Марк Карни, Дональд Трамп, Starlink, YouTube
Канадская провинция Онтарио расторгла контракт с Starlink
Канадская провинция Онтарио расторгла контракт с Starlink на $69 миллионов
ВАШИНГТОН, 31 июл - ПРАЙМ. Канадская провинция Онтарио расторгла контракт на сумму около 69 миллионов долларов США с компанией Илона Маска Starlink в ответ на введенные США пошлины против Канады, подтвердил министр энергетики и горнодобывающей промышленности провинции Онтарио Стивен Лечче.
"Я могу подтвердить, что премьер (Канады Марк Карни) сдержал свое слово, расторгнув контракт именно по тем причинам, которые он приводил ранее. Мы защищаем интересы Канады", - заявил Лечче на пресс-конференции в Торонто. Трансляцию в YouTube правительство провинции.
Он отметил, что в настоящее время ведется работа "над поиском альтернативных решений".
Согласно условиям соглашения, заключенного провинцией Онтарио с компанией в ноябре прошлого года, Starlink обязалась обеспечить высокоскоростным интернет-подключением 15 тысяч домов и предприятий, расположенных в более отдаленных районах.
В феврале премьер-министр провинции Онтарио Дуг Форд пригрозил расторгнуть соглашение со Starlink в ответ на введение президентом США Дональдом Трампом пошлин на канадские товары.