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Опрос показал, сколько россиян за пять лет отдыхали в глэмпингах

Опрос показал, сколько россиян за пять лет отдыхали в глэмпингах - 31.07.2025, ПРАЙМ

Опрос показал, сколько россиян за пять лет отдыхали в глэмпингах

Только 5% россиян за последние пять лет проводили время в глэмпингах и еще 4% - в кемпингах, при этом интерес к этим видам отдыха проявляют 40% и 32% туристов... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T07:46+0300

2025-07-31T07:46+0300

2025-07-31T07:46+0300

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Только 5% россиян за последние пять лет проводили время в глэмпингах и еще 4% - в кемпингах, при этом интерес к этим видам отдыха проявляют 40% и 32% туристов соответственно, говорится в исследовании Центра изучения потребительского поведения (ЦИПП) Роскачества, которое имеется в распоряжении РИА Новости. В исследовании приняли участие 1500 респондентов старше 18 лет, постоянно проживающих в России. Учитывались все федеральные округа России и все типы населенных пунктов. "За прошедшие пять лет в круизные путешествия отправлялись всего 3% россиян, но в то же время почти половине россиян (49%) такие путешествия интересны. Отдыхали в глэмпинге 5%, и 4% отдыхали в кемпинге. При этом глэмпинг интересен 40%, а кемпинг - 32%", - говорится в исследовании. Отмечается, что чаще всего россияне совершали туристические поездки на морские курорты, их выбирают чуть больше трети опрошенных. При этом интерес к пляжному отдыху проявили 72% респондентов. В то же время санатории и пансионаты посетили 14% россиян, а вот сделать это в будущем хотели бы 57% граждан. "Другие форматы отдыха россияне за прошедшие пять лет практиковали значительно реже. Всего 6% граждан совершали поездки в формате сельского туризма. Сельский туризм интересен 27% россиян", - добавили в организации. Гастрономический туризм выбрали 5% опрошенных, при этом попробовать его хотели бы около половины участников исследования. Треть путешественников интересуются энотуризмом, но только 2% респондентов ответили, что за последние пять лет посещали винодельни и дегустировали вина в рамках туристического отдыха. "Также за последние пять лет 6% граждан совершали поездки на автомобиле, 5% - отправлялись в пешие походы. Треть опрошенных ответили, что им интересен автотуризм, и 28% интересуются пешеходным туризмом", - поделились аналитики. Горным туризмом за последние пять лет занимались 2% россиян, а горнолыжные курорты посещали 3% респондентов. При этом восхождения интересны четверти путешественников, а горные курорты рассматривают 34% опрошенных.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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