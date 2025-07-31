https://1prime.ru/20250731/ozelenenie-860148416.html

Эксперты отметили рост спроса на озеленение жилых комплексов

Эксперты отметили рост спроса на озеленение жилых комплексов - 31.07.2025, ПРАЙМ

Эксперты отметили рост спроса на озеленение жилых комплексов

Авито Услуги и Авито Работа изучили динамику рынка труда и услуг по благоустройству и озеленению коммерческих объектов — от торговых и деловых центров до жилых... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T09:16+0300

2025-07-31T09:16+0300

2025-07-31T09:16+0300

экономика

рынок труда

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Авито Услуги и Авито Работа изучили динамику рынка труда и услуг по благоустройству и озеленению коммерческих объектов — от торговых и деловых центров до жилых комплексов.Согласно данным Авито Услуг, наибольший рост спроса зафиксирован на услуги по озеленению и благоустройству территорий жилых комплексов — количество запросов увеличилось почти в 6 раз по сравнению со II кварталом 2024 года. При этом число предложений от исполнителей выросло почти в 4 раза.Значительный рост показал интерес к озеленению коммерческих объектов — таких как бизнес-центры, рестораны и офисные здания. Спрос увеличился более чем в 3 раза."Мы фиксируем рост интереса к озеленению и благоустройству территорий со стороны бизнеса и управляющих компаний. Особенно заметна динамика в жилых комплексах — именно здесь запрос на комфорт и визуальную среду стал частью требований жителей. Летний сезон традиционно активный: в этом году во II квартале спрос на озеленение территорий ЖК вырос более чем в 8 раз по сравнению с предыдущим кварталом, а рост предложения оказался четырехкратным. Все это говорит о ярком и долгосрочном тренде, а не разовой волне интереса", — комментирует Светлана Филимонова, руководитель категории "Ремонт и строительство" на Авито Услугах.По данным Авито Работы, во II квартале 2025 года зарплатные предложения работодателей для специалистов в сфере озеленения и благоустройства территории существенно увеличились. В среднем рост составил от 8% до 22% в зависимости от профессии. Так, лидером по динамике стали разнорабочие, у которых средняя заработная плата увеличилась на 22%, достигнув 140 000 руб/мес.Рост объясняется дефицитом исполнителей на сезонные проекты: летом активно реализуются городские и коммерческие программы по благоустройству, а спектр задач разнорабочих остаётся максимально широким — от погрузки материалов до участия в монтаже скамеек, фонарей, ограждений и других элементов городской инфраструктуры.На втором месте — бригадиры. Средняя предлагаемая заработная плата выросла на 19% и составила 95 000 руб/мес. Повышение связано с тем, что именно эта категория специалистов обеспечивает контроль за выполнением сроков и качества работ в масштабных проектах, и работодатели готовы предлагать более высокие условия, чтобы закрепить опытных управленцев в командах.На 12% увеличились зарплатные предложения для дворников. Работодатели в среднем предлагают соискателям 56 000 руб/мес. При этом график работы дворников зависит от конкретного объекта обслуживания и может включать как раздельные утренние/вечерние смены по 4-5 часов, так и полный рабочий день с гибким распределением обязанностей. Рост связан с усиленным вниманием муниципалитетов к чистоте и содержанию дворов и парков, а также с активной подготовкой городов к туристическому сезону.На 8% увеличились зарплатные предложения для прорабов. Работодатели в среднем предлагают соискателям 70 000 руб/мес. Во многом это связано с высокой ответственностью: прорабы координируют бригады, следят за соблюдением сроков и технических норм, а также взаимодействуют с заказчиками. В условиях дефицита квалифицированных кадров компании готовы повышать оплату труда, чтобы привлекать опытных специалистов.Во II квартале 2025 года конкуренция за кадры в сфере благоустройства продолжает усиливаться. По России число вакансий в этой отрасли выросло на 31% за год, что говорит о повышенном интересе к специалистам, занятым в озеленении и содержании городских территорий.Наиболее заметный рост пришелся на позиции дворников — количество открытых предложений для них увеличилось на 38%, при средних предлагаемых зарплатах в 56 000 руб/мес. Бригадиры также вошли в число наиболее востребованных специалистов: число вакансий для них выросло на 37%, а средний доход достиг 95 000 руб/мес. Такая динамика связана с усилением программ по благоустройству дворов и парков, а также активной подготовкой городов к летнему сезону."Вместе с ростом зарплатных предложений мы наблюдаем заметный рост соискательской активности в сфере благоустройства. Число откликов на вакансии прорабов за год увеличилось в 2,4 раза (+139%), на позиции дворников — более чем в два раза (+118%), а среди садовников — на 25%. Это связано не только с традиционной сезонной востребованностью таких специалистов, но и с активным развитием инфраструктуры жилых и коммерческих объектов, требующих квалифицированных кадров. Кроме того, рынок становится более стабильным: работники видят четкие перспективы трудоустройства и профессионального роста, что повышает доверие к отрасли"‎, — комментирует Андрей Кучеренков, директор категории "Рабочие и линейные профессии" Авито Работы.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок труда