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Пакистан впервые в истории импортирует нефть из США, передают СМИ
Пакистан впервые в истории импортирует нефть из США, передают СМИ - 31.07.2025, ПРАЙМ
Пакистан впервые в истории импортирует нефть из США, передают СМИ
Пакистан впервые в истории импортирует нефть из США после подписания в среду соглашения с Вашингтоном, передает агентство Рейтер со ссылкой на председателя... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T23:59+0300
2025-07-31T23:59+0300
2025-07-31T23:59+0300
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Пакистан впервые в истории импортирует нефть из США после подписания в среду соглашения с Вашингтоном, передает агентство Рейтер со ссылкой на председателя совета директоров крупнейшей пакистанской нефтеперерабатывающей компании Cnergyico Усама Куреши. Президент США Дональд Трамп в среду заявил о подписании нового соглашения с Пакистаном, в соответствии с которым американский бизнес займется добычей нефти в этой стране. "Это тестовая партия в рамках нашего долгосрочного соглашения с (американским энергетическим концерном - ред.) Vitol. Если она окажется коммерчески выгодной и доступной, мы сможем импортировать по меньшей мере одну партию в месяц", - приводит агентство слова Куреши, подчеркивая, что это первая закупка американской нефти в истории страны. Куреши сообщил, что Пакистан закупил один миллион баррелей легкой нефти марки West Texas Intermediate (WTI). Ожидается, что она будет доставлена в город Карачи во второй половине октября.
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пакистан, сша
Пакистан впервые в истории импортирует нефть из США, передают СМИ
Reuters: Пакистан впервые в истории импортирует нефть из США
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Пакистан впервые в истории импортирует нефть из США после подписания в среду соглашения с Вашингтоном, передает агентство Рейтер со ссылкой на председателя совета директоров крупнейшей пакистанской нефтеперерабатывающей компании Cnergyico Усама Куреши.
Президент США Дональд Трамп в среду заявил о подписании нового соглашения с Пакистаном, в соответствии с которым американский бизнес займется добычей нефти в этой стране.
"Это тестовая партия в рамках нашего долгосрочного соглашения с (американским энергетическим концерном - ред.) Vitol. Если она окажется коммерчески выгодной и доступной, мы сможем импортировать по меньшей мере одну партию в месяц", - приводит агентство слова Куреши, подчеркивая, что это первая закупка американской нефти в истории страны.
Куреши сообщил, что Пакистан закупил один миллион баррелей легкой нефти марки West Texas Intermediate (WTI). Ожидается, что она будет доставлена в город Карачи во второй половине октября.
Россия и Пакистан обсудили восстановление металлургического завода в Карачи