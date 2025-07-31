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Пакистан впервые в истории импортирует нефть из США, передают СМИ - 31.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Пакистан впервые в истории импортирует нефть из США, передают СМИ
Пакистан впервые в истории импортирует нефть из США, передают СМИ - 31.07.2025, ПРАЙМ
Пакистан впервые в истории импортирует нефть из США, передают СМИ
Пакистан впервые в истории импортирует нефть из США после подписания в среду соглашения с Вашингтоном, передает агентство Рейтер со ссылкой на председателя... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T23:59+0300
2025-07-31T23:59+0300
экономика
пакистан
сша
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Пакистан впервые в истории импортирует нефть из США после подписания в среду соглашения с Вашингтоном, передает агентство Рейтер со ссылкой на председателя совета директоров крупнейшей пакистанской нефтеперерабатывающей компании Cnergyico Усама Куреши. Президент США Дональд Трамп в среду заявил о подписании нового соглашения с Пакистаном, в соответствии с которым американский бизнес займется добычей нефти в этой стране. "Это тестовая партия в рамках нашего долгосрочного соглашения с (американским энергетическим концерном - ред.) Vitol. Если она окажется коммерчески выгодной и доступной, мы сможем импортировать по меньшей мере одну партию в месяц", - приводит агентство слова Куреши, подчеркивая, что это первая закупка американской нефти в истории страны. Куреши сообщил, что Пакистан закупил один миллион баррелей легкой нефти марки West Texas Intermediate (WTI). Ожидается, что она будет доставлена в город Карачи во второй половине октября.
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пакистан, сша
Экономика, ПАКИСТАН, США
23:59 31.07.2025
 
Пакистан впервые в истории импортирует нефть из США, передают СМИ

Reuters: Пакистан впервые в истории импортирует нефть из США

© Фото : Unsplash/Ali KhokharПакистан
Пакистан - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
© Фото : Unsplash/Ali Khokhar
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Пакистан впервые в истории импортирует нефть из США после подписания в среду соглашения с Вашингтоном, передает агентство Рейтер со ссылкой на председателя совета директоров крупнейшей пакистанской нефтеперерабатывающей компании Cnergyico Усама Куреши.
Президент США Дональд Трамп в среду заявил о подписании нового соглашения с Пакистаном, в соответствии с которым американский бизнес займется добычей нефти в этой стране.
"Это тестовая партия в рамках нашего долгосрочного соглашения с (американским энергетическим концерном - ред.) Vitol. Если она окажется коммерчески выгодной и доступной, мы сможем импортировать по меньшей мере одну партию в месяц", - приводит агентство слова Куреши, подчеркивая, что это первая закупка американской нефти в истории страны.
Куреши сообщил, что Пакистан закупил один миллион баррелей легкой нефти марки West Texas Intermediate (WTI). Ожидается, что она будет доставлена в город Карачи во второй половине октября.
Пакистан - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
Россия и Пакистан обсудили восстановление металлургического завода в Карачи
7 июля, 16:51
 
ЭкономикаПАКИСТАНСША
 
 
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