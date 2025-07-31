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Запад ведет разговоры о легализации морского пиратства, заявил Патрушев - 31.07.2025, ПРАЙМ
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Запад ведет разговоры о легализации морского пиратства, заявил Патрушев
Запад ведет разговоры о легализации морского пиратства, заявил Патрушев - 31.07.2025, ПРАЙМ
Запад ведет разговоры о легализации морского пиратства, заявил Патрушев
Запад ведет разговоры о легализации на государственном уровне морского пиратства, эту угрозу нельзя недооценивать, заявил помощник президента России,... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T14:33+0300
2025-07-31T14:33+0300
россия
запад
николай патрушев
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Запад ведет разговоры о легализации на государственном уровне морского пиратства, эту угрозу нельзя недооценивать, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. "Ведутся даже разговоры о возрождении практики выдачи "каперских свидетельств", то есть фактически о санкционированном на государственном уровне пиратстве. Эту угрозу также нельзя недооценивать", - сказал Патрушев на заседании Ссовета по стратегическому развитию Военно-морского флота Морской коллегии.
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россия, запад, николай патрушев
РОССИЯ, ЗАПАД, Николай Патрушев
14:33 31.07.2025
 
Запад ведет разговоры о легализации морского пиратства, заявил Патрушев

Патрушев: Запад ведет разговоры о легализации морского пиратства

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Запад ведет разговоры о легализации на государственном уровне морского пиратства, эту угрозу нельзя недооценивать, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
"Ведутся даже разговоры о возрождении практики выдачи "каперских свидетельств", то есть фактически о санкционированном на государственном уровне пиратстве. Эту угрозу также нельзя недооценивать", - сказал Патрушев на заседании Ссовета по стратегическому развитию Военно-морского флота Морской коллегии.
% Айсберг - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
Патрушев предупредил о рисках эскалации в Арктике из-за действий США и НАТО
14:33
 
РОССИЯЗАПАДНиколай Патрушев
 
 
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