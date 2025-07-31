https://1prime.ru/20250731/patrushev-860165432.html
Запад ведет разговоры о легализации морского пиратства, заявил Патрушев
Запад ведет разговоры о легализации морского пиратства, заявил Патрушев - 31.07.2025, ПРАЙМ
Запад ведет разговоры о легализации морского пиратства, заявил Патрушев
Запад ведет разговоры о легализации на государственном уровне морского пиратства, эту угрозу нельзя недооценивать, заявил помощник президента России,... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T14:33+0300
2025-07-31T14:33+0300
2025-07-31T14:33+0300
россия
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николай патрушев
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Запад ведет разговоры о легализации на государственном уровне морского пиратства, эту угрозу нельзя недооценивать, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. "Ведутся даже разговоры о возрождении практики выдачи "каперских свидетельств", то есть фактически о санкционированном на государственном уровне пиратстве. Эту угрозу также нельзя недооценивать", - сказал Патрушев на заседании Ссовета по стратегическому развитию Военно-морского флота Морской коллегии.
https://1prime.ru/20250731/arktika-860165153.html
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россия, запад, николай патрушев
РОССИЯ, ЗАПАД, Николай Патрушев
Запад ведет разговоры о легализации морского пиратства, заявил Патрушев
Патрушев: Запад ведет разговоры о легализации морского пиратства
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Запад ведет разговоры о легализации на государственном уровне морского пиратства, эту угрозу нельзя недооценивать, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
"Ведутся даже разговоры о возрождении практики выдачи "каперских свидетельств", то есть фактически о санкционированном на государственном уровне пиратстве. Эту угрозу также нельзя недооценивать", - сказал Патрушев на заседании Ссовета по стратегическому развитию Военно-морского флота Морской коллегии.
Патрушев предупредил о рисках эскалации в Арктике из-за действий США и НАТО