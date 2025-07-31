https://1prime.ru/20250731/patrushev-860165432.html

Запад ведет разговоры о легализации морского пиратства, заявил Патрушев

Запад ведет разговоры о легализации морского пиратства, заявил Патрушев - 31.07.2025, ПРАЙМ

Запад ведет разговоры о легализации морского пиратства, заявил Патрушев

Запад ведет разговоры о легализации на государственном уровне морского пиратства, эту угрозу нельзя недооценивать, заявил помощник президента России,... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T14:33+0300

2025-07-31T14:33+0300

2025-07-31T14:33+0300

россия

запад

николай патрушев

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Запад ведет разговоры о легализации на государственном уровне морского пиратства, эту угрозу нельзя недооценивать, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. "Ведутся даже разговоры о возрождении практики выдачи "каперских свидетельств", то есть фактически о санкционированном на государственном уровне пиратстве. Эту угрозу также нельзя недооценивать", - сказал Патрушев на заседании Ссовета по стратегическому развитию Военно-морского флота Морской коллегии.

https://1prime.ru/20250731/arktika-860165153.html

запад

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россия, запад, николай патрушев