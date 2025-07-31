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Глава МИД Ирана предрек конец переговоров с "евротройкой"
Глава МИД Ирана предрек конец переговоров с "евротройкой" - 31.07.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Ирана предрек конец переговоров с "евротройкой"
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что переговоры с "евротройкой" прямо сейчас не имеют смысла, и предрек их конец в случае запуска европейскими странами... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T09:40+0300
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что переговоры с "евротройкой" прямо сейчас не имеют смысла, и предрек их конец в случае запуска европейскими странами механизма восстановления антииранских санкций СБ ООН. "С европейцами прямо сейчас нет смысла вести переговоры, потому что они не могут отменить санкции, они ничего не могут сделать. Если они прибегнут к снэпбеку (механизму восстановления санкций СБ ООН против Ирана - ред.), это будет означать конец пути для них", - сказал иранский министр в интервью газете Financial Times. Аракчи добавил, что Тегеран прекратит участие в переговорах в случае инициирования европейскими странами механизма восстановления санкций, а также обвинил "евротройку" в несоблюдении обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по Ирану. Глава МИД Ирана 18 июля заявил, что возобновление переговоров с США возможно, только если Вашингтон будет готов к взаимовыгодной и сбалансированной ядерной сделке. Аракчи также добавил, что "евротройка" (Великобритания, Германия и Франция) должна отказаться от идеи восстановления международных санкций и начать действовать ответственно, если хочет играть роль в переговорах по ядерной программе. В качестве инструмента сдерживания иранские парламентарии подготовили законопроект для выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в случае, если "евротройка" активирует механизм восстановления международных санкций, предусмотренный всё ещё формально действующей "ядерной сделкой" 2015 года.
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газ, иран, тегеран, сша, мид, оон, financial times
Политика, Газ, ИРАН, Тегеран, США, МИД, ООН, Financial Times
Глава МИД Ирана предрек конец переговоров с "евротройкой"
Глава МИД Ирана Аракчи: переговоры с "евротройкой" не имеют смысла
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что переговоры с "евротройкой" прямо сейчас не имеют смысла, и предрек их конец в случае запуска европейскими странами механизма восстановления антииранских санкций СБ ООН.
"С европейцами прямо сейчас нет смысла вести переговоры, потому что они не могут отменить санкции, они ничего не могут сделать. Если они прибегнут к снэпбеку (механизму восстановления санкций СБ ООН против Ирана - ред.), это будет означать конец пути для них", - сказал иранский министр в интервью газете Financial Times.
Аракчи добавил, что Тегеран прекратит участие в переговорах в случае инициирования европейскими странами механизма восстановления санкций, а также обвинил "евротройку" в несоблюдении обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по Ирану.
Глава МИД Ирана 18 июля заявил, что возобновление переговоров с США возможно, только если Вашингтон будет готов к взаимовыгодной и сбалансированной ядерной сделке. Аракчи также добавил, что "евротройка" (Великобритания, Германия и Франция) должна отказаться от идеи восстановления международных санкций и начать действовать ответственно, если хочет играть роль в переговорах по ядерной программе.
В качестве инструмента сдерживания иранские парламентарии подготовили законопроект для выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в случае, если "евротройка" активирует механизм восстановления международных санкций, предусмотренный всё ещё формально действующей "ядерной сделкой" 2015 года.
Иран и "евротройка" встретились в Стамбуле для обсуждения ядерной тематики