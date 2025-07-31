https://1prime.ru/20250731/peregovory-860178230.html

Белоусов провел переговоры с министром обороны Лаоса, сообщили в МО РФ

Белоусов провел переговоры с министром обороны Лаоса, сообщили в МО РФ - 31.07.2025, ПРАЙМ

Белоусов провел переговоры с министром обороны Лаоса, сообщили в МО РФ

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны Лаоса Кхамлиенгом Утхакайсоном, отметив, что страны развивают отношения в области... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T18:30+0300

2025-07-31T18:30+0300

2025-07-31T18:30+0300

политика

андрей белоусов

переговоры

минобороны

лаос

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны Лаоса Кхамлиенгом Утхакайсоном, отметив, что страны развивают отношения в области военного сотрудничества, сообщили в министерстве. "Наши страны связывает многолетняя дружба и сотрудничество. Лаос является нашим стратегическим партнером... Мы динамично развиваем отношения в области обороны, военного, военно-технического сотрудничества, регулярно проводим совместные тренировки. У нас есть масштабные проекты в области гуманитарного разминирования, медицины, топографии, военного образования, подготовки кадров", – приводятся в сообщении слова Белоусова.

https://1prime.ru/20250731/laos-860176015.html

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андрей белоусов, переговоры, минобороны, лаос