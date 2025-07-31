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Белоусов провел переговоры с министром обороны Лаоса, сообщили в МО РФ - 31.07.2025, ПРАЙМ
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Белоусов провел переговоры с министром обороны Лаоса, сообщили в МО РФ
Белоусов провел переговоры с министром обороны Лаоса, сообщили в МО РФ - 31.07.2025, ПРАЙМ
Белоусов провел переговоры с министром обороны Лаоса, сообщили в МО РФ
Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны Лаоса Кхамлиенгом Утхакайсоном, отметив, что страны развивают отношения в области... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T18:30+0300
2025-07-31T18:30+0300
политика
андрей белоусов
переговоры
минобороны
лаос
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны Лаоса Кхамлиенгом Утхакайсоном, отметив, что страны развивают отношения в области военного сотрудничества, сообщили в министерстве. "Наши страны связывает многолетняя дружба и сотрудничество. Лаос является нашим стратегическим партнером... Мы динамично развиваем отношения в области обороны, военного, военно-технического сотрудничества, регулярно проводим совместные тренировки. У нас есть масштабные проекты в области гуманитарного разминирования, медицины, топографии, военного образования, подготовки кадров", – приводятся в сообщении слова Белоусова.
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андрей белоусов, переговоры, минобороны, лаос
Политика, Андрей Белоусов, переговоры, Минобороны, Лаос
18:30 31.07.2025
 
Белоусов провел переговоры с министром обороны Лаоса, сообщили в МО РФ

МО РФ: Белоусов провел переговоры с министром обороны Лаоса

© РИА Новости . Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости . Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны Лаоса Кхамлиенгом Утхакайсоном, отметив, что страны развивают отношения в области военного сотрудничества, сообщили в министерстве.
"Наши страны связывает многолетняя дружба и сотрудничество. Лаос является нашим стратегическим партнером... Мы динамично развиваем отношения в области обороны, военного, военно-технического сотрудничества, регулярно проводим совместные тренировки. У нас есть масштабные проекты в области гуманитарного разминирования, медицины, топографии, военного образования, подготовки кадров", – приводятся в сообщении слова Белоусова.
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17:16
 
ПолитикаАндрей БелоусовпереговорыМинобороныЛаос
 
 
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