https://1prime.ru/20250731/perevozki-860171208.html

Объем международных пассажирских авиаперевозок вырос в июне

Объем международных пассажирских авиаперевозок вырос в июне - 31.07.2025, ПРАЙМ

Объем международных пассажирских авиаперевозок вырос в июне

Объем мировых пассажирских авиаперевозок в июне увеличился на 2,6% в годовом выражении, сообщается в пресс-релизе Международной ассоциации воздушного транспорта | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T15:33+0300

2025-07-31T15:33+0300

2025-07-31T15:33+0300

бизнес

латинская америка

азиатско-тихоокеанский регион

европа

iata

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859705821_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_9d55358c9866a8d34ced64ca7fc61a87.jpg

МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Объем мировых пассажирских авиаперевозок в июне увеличился на 2,6% в годовом выражении, сообщается в пресс-релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Это стало минимальным темпом роста в годовом выражении с начала текущего года, отмечается в релизе. По сравнению с маем пассажирские перевозки снизились на 0,7%. "В июне спрос на авиаперевозки вырос на 2,6%. Это меньший темп, чем в предыдущие месяцы, что отражает последствия военного конфликта на Ближнем Востоке", - приводится в релизе комментарий генерального директора IATA Вилли Уолша (Willie Walsh). В том числе объем международных пассажирских авиаперевозок за отчетный период поднялся на 3,2% в годовом выражении, внутренних - на 1,6%. А коэффициент пассажирской загрузки (PLF) достиг 84,5%. За первое полугодие объем перевозок вырос на 5,1%, в том числе международных - на 7%, внутренних - на 2%. PLF за эти пять месяцев составил 82,5%. Самый сильный рост в июне мировых пассажирских перевозок в годовом выражении наблюдался в Латинской Америке (+7,9%) и Азиатско-Тихоокеанском регионе (+5%). Показатель также вырос в Европе (+2,2%), Африке (+0,8%) и Северной Америке (+0,1%). На Ближнем Востоке объем пассажирских перевозок сократился на 0,2%.

https://1prime.ru/20250731/khakery-860170823.html

латинская америка

азиатско-тихоокеанский регион

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, латинская америка, азиатско-тихоокеанский регион, европа, iata