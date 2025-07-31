https://1prime.ru/20250731/poligon-860146208.html

"Происходит постоянно". В Киеве пришли в ужас из-за удара России по ВСУ

"Происходит постоянно". В Киеве пришли в ужас из-за удара России по ВСУ - 31.07.2025, ПРАЙМ

"Происходит постоянно". В Киеве пришли в ужас из-за удара России по ВСУ

В Киеве замалчивают последствия серьезного удара России по учебному полигону ВСУ в Черниговской области. Об этом на своем YouTube-канале сообщил экс-советник... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T08:24+0300

2025-07-31T08:24+0300

2025-07-31T08:24+0300

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. В Киеве замалчивают последствия серьезного удара России по учебному полигону ВСУ в Черниговской области. Об этом на своем YouTube-канале сообщил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.По словам Соскина, удар был осуществлен российской баллистической ракетой "Искандер", которую украинские ПВО не смогли сбить."Этот (глава сухопутных войск Украины Геннадий Шаповалов. — Прим. ред.) не выступил, не сказал, что повторилась трагедия, которая уже была. То есть это постоянно происходит. И эта информация властью скрывается", — подчеркнул он.Соскин также добавил, что украинская сторона регулярно скрывает потери, причем делает это даже тогда, когда ничего скрыть уже не получится, заключил он.

https://1prime.ru/20250730/vsu-860133852.html

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