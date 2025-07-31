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СМИ назвали первостепенный приоритет Трампа на переговорах с ЕК

СМИ назвали первостепенный приоритет Трампа на переговорах с ЕК - 31.07.2025, ПРАЙМ

СМИ назвали первостепенный приоритет Трампа на переговорах с ЕК

Первостепенным приоритетом для президента США Дональда Трампа во время торговых переговоров с ЕС была попытка убедить главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T11:47+0300

2025-07-31T11:47+0300

2025-07-31T11:47+0300

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Первостепенным приоритетом для президента США Дональда Трампа во время торговых переговоров с ЕС была попытка убедить главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен прекратить покупать российские энергоносители и закупать вместо этого их в Штатах, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванного американского чиновника. "На прошлых выходных, когда Трамп встречался с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен для окончательного согласования торговой сделки, приоритетом номер один для американского лидера было убедить Европу "прекратить покупать российские энергоносители" и вместо этого "покупать это у нас" (в США - ред.)", - говорится в публикации. По словам собеседника издания, изначально Трамп требовал, чтобы глава ЕК взяла на себя обязательство закупить энергоносители в США на сумму один триллион долларов в течение своего срока. Кроме того, согласно источникам Politico, в Белом доме образовались две фракции, занявшие разные позиции по вопросу торговли энергоносителями. Первые из них выступают за сделку, допускающую поставки российского газа в Европу, тогда как другие отстаивают точку зрения, по которой подобные поставки могут "свести на нет успехи" США в области экспорта СПГ. На фоне этого американские нефтегазовые компании разрабатывают стратегию на случай снятия санкций с российских энергоносителей, сообщил изданию неназванный руководитель одной из таких компаний. По его словам, в США не считают этот вариант "неизбежным", однако, тем не менее, рассматривают такую возможность. В свою очередь, другие представители американской нефтегазовой отрасли предупреждают администрацию Трампа, что нормализация отношений с Россией якобы будет противоречить курсу Трампа в области экономики и энергетики, направленному на увеличение экспорта энергоносителей из США.

https://1prime.ru/20250731/tramp-860152175.html

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сша, европа, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ес, politico, ек