https://1prime.ru/20250731/polsha-860148763.html

В Польше упразднили комиссию по расследованию "российского влияния"

В Польше упразднили комиссию по расследованию "российского влияния" - 31.07.2025, ПРАЙМ

В Польше упразднили комиссию по расследованию "российского влияния"

Премьер-министр Польши Дональд Туск упразднил комиссию по расследованию якобы имевшего места влияния России и Белоруссии на политику страны, следует из... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T09:23+0300

2025-07-31T09:23+0300

2025-07-31T09:23+0300

политика

польша

дональд туск

россия

белоруссия

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ВАРШАВА, 31 июл – ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Дональд Туск упразднил комиссию по расследованию якобы имевшего места влияния России и Белоруссии на политику страны, следует из распоряжения главы правительства, официально опубликованного в четверг. "Упраздняется комиссия по изучению влияния России и Белоруссии на внутреннюю безопасность и интересы Республики Польша в 2004-2024 годах", - говорится в документе. В состав комиссии входили, помимо председателя, 11 специалистов, рекомендованных премьер-министром и главами ключевых по этому вопросу ведомств. Комиссия по изучению российского и белорусского влияния в 2004-2024 годах является вспомогательным органом премьер-министра. Он был создан распоряжением главы правительства от 21 мая 2024 года. Первый доклад комиссии по изучению российского влияния был представлен 30 октября 2024 года. По его итогам комиссия направила в прокуратуру ходатайство о возможности дипломатической измены, совершенной бывшим главой министерства национальной обороны Антонием Мачеревичем. За время своей работы комиссия успела подготовить один доклад, который был засекречен. Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. В Кремле, комментируя многочисленные недружественные действия Варшавы, отмечали, что Польша стала враждебным РФ государством, и напомнили, что она столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским. РФ ранее неоднократно отвергала обвинения Запада во вмешательстве во внутренние дела других стран и называла их голословными. При этом в России указывали на многочисленные попытки вмешательства со стороны западных стран. МИД России заявлял, что РФ будет жестко и решительно пресекать любую подрывную активность из-за границы.

https://1prime.ru/20250730/polsha-860112062.html

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польша, дональд туск, россия, белоруссия