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"Изменить историю". В Польше выдвинули жесткие требования Зеленскому
"Изменить историю". В Польше выдвинули жесткие требования Зеленскому - 31.07.2025, ПРАЙМ
"Изменить историю". В Польше выдвинули жесткие требования Зеленскому
Избранный президент Польши Кароль Навроцкий в ходе телефонного разговора потребовал от Владимира Зеленского, чтобы тот изменил подход Украины к трактовке... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T23:39+0300
2025-07-31T23:39+0300
2025-07-31T23:41+0300
политика
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МОСКВА, 30 июл — МОСКВА. Избранный президент Польши Кароль Навроцкий в ходе телефонного разговора потребовал от Владимира Зеленского, чтобы тот изменил подход Украины к трактовке определенных исторических событий. Об этом в социальной сети Х рассказал будущий пресс-секретарь польского лидера Рафал Леськевич.По совам будущего секретаря, исторической политике в телефонном разговоре, состоявшемся по инициативе Навроцкого, было уделено основное внимание. Подчеркнув, что он - голос нации, избранный президент потребовал изменить подход Украины к значимым, но все еще нерешенным историческим вопросам, сообщил Леськевич. "Это должно измениться", - процитировал секретарь избранного главу государства.Навроцкий заявил, что исторические вопросы станут предметом дальнейших обсуждений с украинским лидером, отметил Лесткевич.Польское руководство неоднократно заявляло, что на Украине нередко трактуют события Волынской резни и, в частности, замалчивают преступления ОУН-УПА* против польских граждан, воспринимая ОУН-УПА* только в качестве антисоветской организации, а не антипольской.* Запрещенная в России террористическая организация.
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польша, украина, требования, владимир зеленский, история
Политика, ПОЛЬША, УКРАИНА, требования, Владимир Зеленский, история
"Изменить историю". В Польше выдвинули жесткие требования Зеленскому
Навроцкий потребовал от Зеленского изменить историческую политику
МОСКВА, 30 июл — МОСКВА.
Избранный президент Польши Кароль Навроцкий в ходе телефонного разговора потребовал от Владимира Зеленского, чтобы тот изменил подход Украины к трактовке определенных исторических событий. Об этом в социальной сети Х
рассказал будущий пресс-секретарь польского лидера Рафал Леськевич.
По совам будущего секретаря, исторической политике в телефонном разговоре, состоявшемся по инициативе Навроцкого, было уделено основное внимание.
Подчеркнув, что он - голос нации, избранный президент потребовал изменить подход Украины к значимым, но все еще нерешенным историческим вопросам, сообщил Леськевич.
"Это должно измениться", - процитировал секретарь избранного главу государства.
Навроцкий заявил, что исторические вопросы станут предметом дальнейших обсуждений с украинским лидером, отметил Лесткевич.
Польское руководство неоднократно заявляло, что на Украине нередко трактуют события Волынской резни и, в частности, замалчивают преступления ОУН-УПА* против польских граждан, воспринимая ОУН-УПА* только в качестве антисоветской организации, а не антипольской.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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