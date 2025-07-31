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Порт в Северо-Курильске Сахалинской области остался без света

Порт в Северо-Курильске Сахалинской области остался без света - 31.07.2025, ПРАЙМ

Порт в Северо-Курильске Сахалинской области остался без света

Добавлены подробности (абзацы 4 и 5) | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T07:07+0300

2025-07-31T07:07+0300

2025-07-31T07:07+0300

общество

камчатка

южно-сахалинск

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Добавлены подробности (абзацы 4 и 5) ВЛАДИВОСТОК, 31 июл - ПРАЙМ. Порт в Северо-Курильске Сахалинской области остался без света после землетрясения и цунами, он не работает, сообщили РИА Новости в оперативных службах региона. Накануне там рассказали РИА Новости, что почти 300 человек эвакуированы из морского порта в Северо-Курильске после землетрясения, в медпомощи они не нуждались. "Порт в Северо-Курильске остался без света после землетрясения и цунами, он не работает", - сообщил собеседник агентства. В морском спасательном подцентре (МСПЦ) в Южно-Сахалинске уточнили РИА Новости, что для обеспечения безопасности судоходства после цунами и землетрясения запланирован комплекс работ. "Морской терминал "Северо-Курильск" сейчас не работает после прохождения комплекса опасных погодных явлений - цунами и землетрясения. Будут проводится промерочные работы на фарватере и в акватории терминала по определению глубин. Потому что после землетрясения возможны их изменения. А это один из важнейших параметров безопасности судоходства", - сообщил собеседник, пояснив, что при изменении глубин суда могут сесть на мель. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,7. Объявлена угроза цунами, жителей призвали не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов на Камчатке, в аэропорту Петропавловска-Камчатского пострадала женщина. Режим ЧС ввели в Северо-Курильском районе Сахалинской области после землетрясения и цунами, жертв и значительных разрушений в островном регионе нет.

камчатка

южно-сахалинск

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общество , камчатка, южно-сахалинск