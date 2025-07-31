https://1prime.ru/20250731/poshlina-860160731.html
Reuters сообщил о пошлине в 15% на алкоголь из ЕС при ввозе в США с августа
Reuters сообщил о пошлине в 15% на алкоголь из ЕС при ввозе в США с августа - 31.07.2025, ПРАЙМ
Reuters сообщил о пошлине в 15% на алкоголь из ЕС при ввозе в США с августа
Вина и более крепкие алкогольные напитки, поставляемые из стран Евросоюза в США, будут облагаться пошлиной в размере 15% с 1 августа, передает агентство Reuters | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T13:29+0300
2025-07-31T13:29+0300
2025-07-31T13:33+0300
экономика
сша
ес
вино
пошлины
https://cdnn.1prime.ru/img/76625/17/766251726_0:50:1501:894_1920x0_80_0_0_a9217e099e319cd03eb832f81b3ceed7.jpg
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Вина и более крепкие алкогольные напитки, поставляемые из стран Евросоюза в США, будут облагаться пошлиной в размере 15% с 1 августа, передает агентство Reuters со ссылкой на чиновников и дипломатов ЕС. "С 1 августа на экспорт европейских вин и крепких спиртных напитков в США будет распространяться 15-процентная пошлина, пока переговорщики с обеих сторон не согласуют иную сделку", - говорится в сообщении. Как отмечается, сейчас размер пошлины, которой облагается ввозимый в США алкоголь из ЕС, составляет 10%. Агентство добавляет со ссылкой на высокопоставленного дипломата, что торговые переговоры между Евросоюзом и Штатами, касающиеся пошлин на вино, предположительно, продолжатся осенью. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли договорённости, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Это не подразумевает отмены пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
https://1prime.ru/20250730/ssha-860136839.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76625/17/766251726_120:0:1379:944_1920x0_80_0_0_e2d724d6c182bbcb1da8aab60038b0d2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, ес, вино, пошлины
Экономика, США, ЕС, вино, пошлины
Reuters сообщил о пошлине в 15% на алкоголь из ЕС при ввозе в США с августа
Reuters: с 1 августа алкоголь из ЕС при ввозе в США будет облагаться 15%-ой пошлиной
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ.
Вина и более крепкие алкогольные напитки, поставляемые из стран Евросоюза в США, будут облагаться пошлиной в размере 15% с 1 августа, передает агентство Reuters
со ссылкой на чиновников и дипломатов ЕС.
"С 1 августа на экспорт европейских вин и крепких спиртных напитков в США будет распространяться 15-процентная пошлина, пока переговорщики с обеих сторон не согласуют иную сделку", - говорится в сообщении.
Как отмечается, сейчас размер пошлины, которой облагается ввозимый в США алкоголь из ЕС, составляет 10%.
Агентство добавляет со ссылкой на высокопоставленного дипломата, что торговые переговоры между Евросоюзом и Штатами, касающиеся пошлин на вино, предположительно, продолжатся осенью.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли договорённости, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%.
Это не подразумевает отмены пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
Трамп ввел пошлины в 50% в отношении Бразилии, сообщили в Белом доме