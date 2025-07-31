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Reuters сообщил о пошлине в 15% на алкоголь из ЕС при ввозе в США с августа

Reuters сообщил о пошлине в 15% на алкоголь из ЕС при ввозе в США с августа - 31.07.2025, ПРАЙМ

Reuters сообщил о пошлине в 15% на алкоголь из ЕС при ввозе в США с августа

Вина и более крепкие алкогольные напитки, поставляемые из стран Евросоюза в США, будут облагаться пошлиной в размере 15% с 1 августа, передает агентство Reuters | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T13:29+0300

2025-07-31T13:29+0300

2025-07-31T13:33+0300

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Вина и более крепкие алкогольные напитки, поставляемые из стран Евросоюза в США, будут облагаться пошлиной в размере 15% с 1 августа, передает агентство Reuters со ссылкой на чиновников и дипломатов ЕС. "С 1 августа на экспорт европейских вин и крепких спиртных напитков в США будет распространяться 15-процентная пошлина, пока переговорщики с обеих сторон не согласуют иную сделку", - говорится в сообщении. Как отмечается, сейчас размер пошлины, которой облагается ввозимый в США алкоголь из ЕС, составляет 10%. Агентство добавляет со ссылкой на высокопоставленного дипломата, что торговые переговоры между Евросоюзом и Штатами, касающиеся пошлин на вино, предположительно, продолжатся осенью. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли договорённости, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Это не подразумевает отмены пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

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сша, ес, вино, пошлины