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США отложили на 90 дней введение пошлин на товары из Мексики

США отложили на 90 дней введение пошлин на товары из Мексики - 31.07.2025, ПРАЙМ

США отложили на 90 дней введение пошлин на товары из Мексики

Мексика и США по итогам переговоров глав государств договорились отложить на 90 дней введение повышенных пошлин, ранее анонсированных американской стороной,... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T19:10+0300

2025-07-31T19:10+0300

2025-07-31T19:11+0300

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МЕХИКО, 31 июл - ПРАЙМ. Мексика и США по итогам переговоров глав государств договорились отложить на 90 дней введение повышенных пошлин, ранее анонсированных американской стороной, сообщила президент Клаудия Шейнбаум. "У нас состоялся очень хороший разговор с президентом США Дональдом Трампом. Нам удалось избежать повышения пошлин, запланированного на завтра, и договориться о 90 днях для построения долгосрочного соглашения на основе диалога", - написала Шейнбаум в своем блоге в соцсети X. По словам президента, в переговорах приняли участие глава МИД Хуан Рамон де ла Фуэнте, министр экономики Марсело Эбрард и замглавы внешнеполитического ведомства по делам Северной Америки Роберто Веласко. Трамп 12 июля объявил о 30-процентных пошлинах на импорт из Мексики и Европейского союза, начиная с 1 августа, после того, как несколько недель переговоров с основными торговыми союзниками не привели к заключению более широкого торгового соглашения. Власти Мексики тогда назвали несправедливым это решение американского правительства и заявили, что не согласны с таким подходом.

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сша, пошлины, отсрочка