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Минсельхоз анонсировал снижение экспортных пошлин на подсолнечное масло

Минсельхоз анонсировал снижение экспортных пошлин на подсолнечное масло - 31.07.2025, ПРАЙМ

Минсельхоз анонсировал снижение экспортных пошлин на подсолнечное масло

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России в августе снизится до 4640,1 рубля за тонну, а на экспорт подсолнечного шрота - до 963,3 рубля, следует из... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T23:02+0300

2025-07-31T23:02+0300

2025-07-31T23:09+0300

экономика

минсельхоз рф

экспортные пошлины

подсолнечное масло

шрот

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России в августе снизится до 4640,1 рубля за тонну, а на экспорт подсолнечного шрота - до 963,3 рубля, следует из информации на сайте Минсельхоза РФ. Ставка пошлины на экспорт подсолнечного масла в августе рассчитана при индикативной цене 1138,7 доллара за тонну. В июле действовала пошлина в размере 4739,3 рубля за тонну, ее значение рассчитано при индикативной цене 1136,6 доллара за тонну. Экспортная пошлина на подсолнечный шрот в августе рассчитана по индикативной цене 220,4 доллара за тонну. Ее значение в июле составляло 1054,4 рубля за тонну из расчета при индикативной цене в 221,3 доллара за тонну. Гибкие экспортные пошлины на подсолнечный шрот и подсолнечное масло были введены в России в 2021 году (с мая и с сентября соответственно). Они действуют до 31 августа 2026 года. Ставки пошлин рассчитываются как разница между индикативной ценой (средним арифметическим рыночных цен за месяц) и базовой, умноженной на величину корректирующего коэффициента. Для расчета рублевых значений пошлин, которые введены с июля 2023 года, используется среднеарифметический курс доллара по отношению к рублю, устанавливаемый Банком России за пять рабочих дней, предшествующих дате расчета.

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минсельхоз рф, экспортные пошлины, подсолнечное масло, шрот